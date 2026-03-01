Rhein-Neckar-Kreis/Sinsheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B292



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmorgen kam es gegen 06 Uhr auf der B292 zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug, bei dem beide Insassen verletzt wurden.

Der 25-jährige Audi-Fahrer befuhr mit einer 22-jährigen Beifahrerin die B292 von Sinsheim kommend in Fahrtrichtung Waibstadt. Nach aktuellem Sachstand verliert der Fahrer aufgrund von Müdigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin kommt er über die Gegenfahrbahn auf den dortigen Grünstreifen ab und kollidiert mit einer ca. einen Meter hohen Betonmauer. Bei dem Aufprall drehte sich das Fahrzeug und blieb in entgegengesetzter Fahrtrichtung, mit den Hinterreifen auf der Betonmauer, stehen.

Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Zur weiteren Versorgung wurden sie in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Am Audi entstand ein Sachschaden von geschätzt 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Für die Dauer der Maßnahmen wurde die B292 für ungefähr vier Stunden gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Hierbei unterstützte die Straßenmeisterei Neckarbischofsheim. Zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Sinsheim übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 21:15