Rauenberg – Michael Junge seit 40 Jahren FDP-Mitglied-Ehrung durch Landtagskandidatin Claudia Felden und Vorsitzenden Tim Illies

Rauenberg. Im Rahmen der jüngsten Liberalen Runde der FDP Wiesloch-Südliche Bergstraße fand eine Ehrung statt. Michael Junge erhielt für seine 40jährige Mitgliedschaft bei der FDP die Theodor-Heuss-Medaille in Silber und eine Urkunde. Landtagskandidatin Claudia Felden und Ortsverbandsvorsitzender Tim Illies würdigten sein langjähriges Engagement für die liberale Sache. Über vier Jahrzehnte hinweg habe sich Junge in unterschiedlichen Funktionen für die politischen Ziele der Freien Demokraten eingesetzt und die Arbeit vor Ort maßgeblich mitgeprägt. Die Anwesenden dankten ihm für seine Verlässlichkeit, seine Erfahrung und seinen Einsatz für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und eine offene Gesellschaft.
Die Ehrung fand im Beisein zahlreicher Mitglieder und Gäste statt und bildete einen besonderen Höhepunkt der Veranstaltung.
Foto:: Landtagskandidatin Claudia Felden gratulierte Michael Junge zu seiner 40jährigen FDP-Mitgliedschaft (Foto: Tim Illies)
Quelle FDP Wiesloch
