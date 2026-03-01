Neustadt/Weinstraße – Taschendiebstahl



Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Nachmittag des 28.02.2026 kam es in der Fußgängerzone zu einem Taschendiebstahl. Hier entwendeten unbekannte Täter den Geldbeutel der 81-jährigen Geschädigten aus deren Rucksack. Die Tat wurde durch die Geschädigte erst im Nachgang festgestellt, weshalb der genaue Tatort nicht bekannt ist.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie bitte auch die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor

Taschendiebstählen zu schützen:

– Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher

nach der Tasche oder Rucksack.

– Fordern Sie einen Sicherheitsabstand ein, wenn Ihnen Fremde zu

nahekommen wollen.

– Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig.

– Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone

immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung

möglichst dicht am Körper.

– Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.

– Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

– Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb,

sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

– Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen

sie irgendwo auf. Wurde die Zahlungskarte gestohlen, heißt es

umgehend handeln:

– Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den

Sperr-Notruf 116 116 ist das für alle Girocards und die meisten

Kreditkarten möglich. Für Smartphonebesitzer gibt es die

Sperr-App 116 116, mit der sie die Daten ihrer Zahlungskarten in

ihrem Handy speichern und die Girocard direkt sperren können.

– Zeigen Sie einen Diebstahl auch bei der Polizei an. Diese kann

zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens

per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) veranlassen.

– Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie

unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse. Der

Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 20:45