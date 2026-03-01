Neustadt/Weinstraße – Taschendiebstahl

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Nachmittag des 28.02.2026 kam es in der Fußgängerzone zu einem Taschendiebstahl. Hier entwendeten unbekannte Täter den Geldbeutel der 81-jährigen Geschädigten aus deren Rucksack. Die Tat wurde durch die Geschädigte erst im Nachgang festgestellt, weshalb der genaue Tatort nicht bekannt ist.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.
Beachten Sie bitte auch die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor
Taschendiebstählen zu schützen:
– Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:
Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher
nach der Tasche oder Rucksack.
– Fordern Sie einen Sicherheitsabstand ein, wenn Ihnen Fremde zu
nahekommen wollen.
– Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig.
– Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone
immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung
möglichst dicht am Körper.
– Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der
Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.
– Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen
Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.
– Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb,
sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.
– Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen
sie irgendwo auf. Wurde die Zahlungskarte gestohlen, heißt es
umgehend handeln:
– Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den
Sperr-Notruf 116 116 ist das für alle Girocards und die meisten
Kreditkarten möglich. Für Smartphonebesitzer gibt es die
Sperr-App 116 116, mit der sie die Daten ihrer Zahlungskarten in
ihrem Handy speichern und die Girocard direkt sperren können.
– Zeigen Sie einen Diebstahl auch bei der Polizei an. Diese kann
zusätzlich die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens
per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) veranlassen.
– Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie
unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse. Der
Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei.
Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 20:45