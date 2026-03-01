Neustadt/Weinstraße – Mülleimerbrände



Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 28.02.2026 gegen 05:45 Uhr meldete eine Zeugin mehrere Mülleimerbrände in der Martin-Luther-Straße.

Die aufmerksame Zeugin konnte zwei junge Männer bei der Tat beobachten und eine gute Personenbeschreibung abgeben, sodass es den Streifen im Rahmen der Fahndung gelang einen der Männer zu stellen. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Tatverdächtigen den Inhalt von zwei Mülleimern in Brand steckten, wodurch diese beschädigt wurden.

Die Brände konnten durch die Streifen gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 21:18