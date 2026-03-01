Mannheim – Teile einer Straßenbahnoberleitung in den Mannheimer Quadraten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:30 Uhr, wurde das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt telefonisch über Teile einer Oberleitung der Straßenbahn, die auf Höhe des Mannheimer Quadrats E 7 auf den Schienen liegen, informiert.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich Teile der Spannungsseile der Straßenbahnoberleitung aus bislang unbekannter Ursache von einer Häuserfassade gelöst hatten und diese auf den Schienenbereich fielen. Die Streifenwagenbesatzung konnte zudem zweimal einen Funkenflug, ausgehend von der defekten Oberleitung, feststellen. Verletzt wurde hierbei niemand. Hinweise auf strafbare Handlungen konnten bislang keine erlangt werden.

Die verständigten Techniker der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH trafen zeitnah an der Einsatzstelle ein, schalteten die betroffene Oberleitung vollständig stromlos und leiteten die erforderlichen Reparaturmaßnahmen ein.

Die Sachverhaltsaufnahme wurde durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernommen.

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 10:37