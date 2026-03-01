Mannheim – Karlsruher SC und SpVgg Durlach-Aue sind badische Futsal-Meister der C-Jugend



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zur Eröffnung des zweiten Wochenendes der Badischen Futsal-

Meisterschaften gelang vormittags den C-Juniorinnen des Karlsruher SC die

Titelverteidigung, am Nachmittag konnten die Jungs der SpVgg Durlach-Aue sich den

Titel sichern.

Die Mädels des Karlsruher SC siegen ungeschlagen

Das zweite Wochenende der Badischen Futsal-Meisterschaften startete am Samstagmorgen

mit der Endrunde der C-Juniorinnen im Sportzentrum Bruchsal. Im Modus „Jeder-gegen-Jeden“

traten TSV Amicitia Viernheim, Karlsruher SC, SpVgg Durlach-Aue, Spvgg 06 Ketsch, FC-

Astoria Walldorf und FC Viktoria Hettingen gegeneinander an. In der letzten Partie des

Vormittags standen sich die beiden ungeschlagenen Mannschaften gegenüber, welche

gleichzeitig die ersten beiden Plätze belegten. Die Tabellenführerinnen des Karlsruher SC und

die Zweitplatzierten SpVgg Durlach-Aue machten den Titel im direkten Duell unter sich aus.

Mit einer starken Leistung überzeugten die Wildpark-Mädels auch in dieser Partie und sicherten

sich nicht nur ungeschlagen, sondern auch ohne ein einziges Gegentor, die Titelverteidigung.

Die Siegerehrung übernahm bfv-Verbandsjugendleiter Rouven Ettner mit Unterstützung von

Sabrina Suhr, (Vorsitzende Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball),

Verbandsjugendspielleiter Siggi Bartussek, Bruchsals Kreisjugendleiter Panagiotis Pasternak,

Franziska Hohlweck (Beauftragte für Frauen- und Mädchenfußball des Fußballkreises

Karlsruhe) und der Oberbürgermeister Bruchsals, Sven Weigt. Der Gast betonte in seiner Rede,

wie begeistert er vom Frauenfußball sei und bestärkte die jungen Fußballerinnen: „Macht weiter

so, träumt von einer großen Karriere“.

Als fairste Mannschaft wurde das Team des FC Viktoria

Hettingen ausgezeichnet. Torschützenköniginnen gab es gleich zwei – sowohl Fiona Nothhof

der Spvgg 06 Ketsch als auch Alina Brändli vom Karlsruher SC netzten jeweils dreimal. Die

beste Torhüterin stellte die Mannschaft des FC-Astoria Walldorf mit Jenna Prinzler. Als beste

Spielerin wurde Leonie Hösel vom Karlsruher SC von den Trainer*innen gewählt. Ein großes

Lob und Dankeschön galt auch den Unparteiischen Franka Ziemer, Esra Kaygusuz, Lina

Wackenhut und Delila Suljkanovic. Alle erhielten ein Geschenk von bfv-Ausrüster Adidas.

Nach den Einzelehrungen durfte sich jede Mannschaft außerdem über einen Derbystar-Ball und

eine Urkunde freuen. Für die zweit- und drittplatzierten Mannschaften SpVgg Durlach-Aue und

Spvgg 06 Ketsch gab es einen Reisekostenzuschuss für ein internationales Turnier von KOMM

MIT in Höhe von 500 bzw. 750 Euro. Die Siegerinnen des Karlsruher SC nahmen jubelnd ihre

Meisterschale und Gutscheine für einen Mannschaftsausflug in den Europa-Park entgegen. „Ich

sehe es als große Ehre, mit meiner Mannschaft die Badische Futsal-Meisterschaft gewonnen

zu haben und bin sehr stolz auf uns. Es ist ein echt tolles Gefühl“, schwärmt die beste Spielerin

des Tages, Leonie Hösel. Die Wildpark-Mädels qualifizierten sich mit ihrem Sieg für die

Süddeutsche Meisterschaft am 8. März in Ehningen (wfv).

Platzierungen:

1. Karlsruher SC

2. SpVgg Durlach-Aue

3. Spvgg 06 Ketsch

4. FC Viktoria Hettingen

5. TSV Amicitia Viernheim

6. FC-Astoria Walldorf

Die SpVgg Durlach-Aue jubelt

Im Anschluss sollte der badische Futsal-Meister der C-Junioren 2025/26 ermittelt werden. Mit

bfv-Maskottchen Badi an seiner Seite, begrüßte Verbandsjugendleiter Rouven Ettner die zehn

Teams. Nach einer umkämpften Gruppenphase gelang es dem TSV Amicitia Viernheim und

dem FV Nußloch aus Gruppe A ins Halbfinale einzuziehen. Die beiden Halbfinaltickets für

Gruppe B lösten der FC Nöttingen und die SpVgg Durlach-Aue nach einem Kopf-an-Kopf-

Rennen. Dank einem frühen Treffer setzt sich der TSV Amicitia Viernheim mit 1:0 gegen den

FC Nöttingen durch und zog damit ins Finale ein. Die Mannschaft der SpVgg Durlach-Aue

bezwang im zweiten Halbfinale den FV Nußloch qualifizierte sich somit für das Highlight des

Abends. Im Spiel um Platz 3 sicherte sich der FC Nöttingen mit einem Sieg über den FV

Nußloch die Bronze-Medaille. Die letzte Begegnung des Abends versprach eine spannende

Partie. In einem umkämpften Spiel zeigten die Jungs der SpVgg Durlach-Aue viel

Durchsetzungsvermögen und konnten mit einem 2:0 gegen den TSV Amicitia Viernheim ihre

starke Leistung des ganzen Turniers noch einmal unterstreichen.

Die JSG Gommersdorf / Mittleres Jagsttal musste sich zwar schon nach der Gruppenphase

verabschieden, konnten sich aber mit zwei Einzelehrungen trösten. Die Mannschaft stellte mit

Hendrik Steindte den besten Torhüter und mit Julian Zürn den besten Spieler. Die

Torschützenkönige des Abends trugen ebenfalls dasselbe Trikot der SpVgg Durlach-Aue, Leo

Ritz und Silas Bergheim erzielten beide jeweils 4 Treffer. Den Titel fairste Mannschaft erhielt

der Vizemeister TSV Amicitia Viernheim. Nicht nur die geehrten Sieger, sondern auch das

fleißige Schiri-Team, Megan Billing, Tabea Schupp, Henrik Ressler, Matteo Münkel und Justin

Krimmel, erhielten alle tolle Adidas-Präsente.

Der drittplatzierte FC Nöttingen durfte einen 500 Euro Reisekostenvorschuss für ein

internationales Turnier von KOMM MIT entgegennehmen. Einen solchen in der Höhe von 750

Euro, erhielt auch der zweite Platz aus Viernheim. Der Badische Futsal-Meister SpVgg Durlach-

Aue darf sich nun nicht nur auf einen Ausflug in den Europa-Park freuen, für sie geht es am 8.

März nach Ehningen zur Süddeutschen Meisterschaft. „Wir sind bisher noch nie wirklich über

die badische Landesgrenze gekommen, daher freuen wir uns sehr auf die Süddeutsche und

sind gespannt, was uns dort erwartet“, kommentiert Trainer Stani Bergheim lächelnd.

Die Badische Futsal-Meisterschaft 2025/26 wurde von Europa-Park und der Wasserwelt

Rulantica, Derbystar, KOMM MIT und Pokaldepot unterstützt. Ein herzliches Dankeschön gilt

dem Ausrichterverein Spvgg 07 Heidelsheim und allen Helfern vom bfv und dem Fußballkreis

Bruchsal.

Platzierungen:

1. SpVgg Durlach Aue

2. TSV Amicitia Viernheim

3. FC Nöttingen

4. FV Nußloch

5. JSG RaMBo/ Reicholzheim/ Tauberhöhe/ Hundheim-Steinbach

5. JSG Gommersdorf/ Mittleres Jagsttal

7. FC Olympia Kirrlach

7. VfR Kronau

9. JSG Dühren/ Hoffenheim 3/ Zuzenhausen

9. SpVgg Neckarelz

Fotos: Siegerfotos C-Juniorinnen Karlsruher SC und C-Junioren SpVgg Durlach-Aue (Quelle: bfv)

