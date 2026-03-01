Mannheim: Handtaschendiebstähle in der Innenstadt – Präventionstipps



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagnachmittag, ersten Erkenntnissen zufolge in der Zeit von ca. 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr, wurden mehrere Passanten in der Mannheimer Innenstadt Opfer von bislang unbekannten Taschendieben.

Diese hatten jeweils unbeobachtete Momente genutzt und in mindestens vier verschiedenen Einkaufsläden im innerstädtischen Bereich die Geldbörse aus der Jackentasche, aus dem Rucksack oder aus der mitgeführten Handtasche entwendet.

Den Geschädigten entstand insgesamt ein Diebstahlschaden von über 1000 EUR.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Mit ein paar einfachen Tipps können Sie Ihre Wertsachen schützen und den Einkaufsbummel unbeschwert genießen:

– Wertsachen körpernah tragen: Nutzen Sie verschließbare

Innentaschen oder Gürteltaschen unter der Kleidung.

– Weniger ist mehr: Begrenzen Sie Bargeld und Zahlungskarten auf

das Notwendige.

– Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

– Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

– PIN schützen: Niemals aufschreiben oder weitergeben und die

Eingabe an Kassen oder Geldautomaten immer verdecken.

– Wachsam bleiben: Besonders im Gedränge, bei Ablenkungen oder

Anrempeln durch Fremde.

– Digitale Karten absichern: Smartphone und Smartwatch sollten

immer mit PIN, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung geschützt

sein, damit niemand auf die gespeicherten Zahlungsmittel

zugreifen kann.

Mehr Informationen unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 21:07