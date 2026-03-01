Ludwigshafen – SV Waldhof zur Autogrammstunde bei EDEKA Scholz

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Am Donnerstag, 5. März 2026, kommt der SV Waldhof Mannheim zur Autogrammstunde nach Ludwigshafen. Von 17:00 bis 18:00 Uhr haben Fans im EDEKA Scholz – Saarlandstraße die Gelegenheit, die Spieler Thijmen Nijhuis und Kushtrim Asallari hautnah zu erleben, Autogramme zu sammeln und Erinnerungsfotos zu machen.

Das ganze Supermarkt-Team und der SV Waldhof freuen sich auf zahlreiche Besucher und eine stimmungsvolle Autogrammstunde.

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 11:54