Ludwigshafen – Kater Eddie: von Hamburg in den Hemshof und zurück!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Einsatz der Feuerwehr am Gördeler Platz im Hemshof am letzten Freitag: Eine Fundkatze wird zum Tierarzt gebracht.
Die Überraschung beim Ablesen des Chips: Der Kater „Eddie“ kommt aus Hamburg! Tatsächlich ist er vor 1 ½ Jahren aus dem Yachthafen Hamburg-Harburg entlaufen!! Als „Mäusfänger“ war er dort im Dienst. Tatsächlich konnte der Besitzer mit einem GPS-Track noch den Weg des Tieres auf einem Schiff in den Hamburger Hafen verfolgen, dann verlor sich die Spur.
Der Tierschutzverein organisiert jetzt die Heimreise zu den überglücklichen Besitzern. „Dieser Fall zeigt, wie wichtig das Chippen und Registrieren von Haustieren ist, so Tina Bredthauer die 1.Vorsitzende. Nur so kommt Eddie wieder nach Hause. In Ludwigshafen verlangt die gültige Katzenschutzverordnung das Kastrieren, Chippen und Registrieren freilaufender Katzen.
Quelle Tirschutzverein Ludwigshafen
Bild: Edith Metz
Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 10:35