Ludwigshafen – Brasilianisches Tanzfeuer eröffnet den Theaterfrühling: Grupo Corpo live auf den Pfalzbau Bühnen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Grupo Corpo Der Theaterfrühling Ludwigshafen wird am Freitag, 13.3. und am Samstag, 14.3.2026 jeweils um 19.30 Uhr mit einem Gastspiel der brasilianischen Grupo Corpo mit Choreographien von Rodrigo Pederneiras und Cassi Abranches eröffnet.

Die 1975 gegründete Compagnie tanzte sich mit ihrem unver¬wechselbaren Stil in kürzester Zeit an die Weltspitze und feierte im letzten Jahr ihr 50. Jubiläum.

Im Gepäck hat die virtuose Compagnie zwei Stücke: 21 zur Musik von Marco Antonio Guimarães und seiner Musikgruppe UAKTI, die auf geometrischen Notenblättern ba¬siert, deren Figuren das Tempo bestimmen. Ohne Melodie oder Harmonie vorzugeben, bleibt so Raum für Improvisation. Aus den unzähligen Kombinationen, die die Zahl 21 ermöglicht, entstan¬den acht kurze Musik-stücke, basierend auf sogenannten „Hai-Kais” in Anlehnung an die japanischen Haiku-Gedichte. Rodrigo Pederneiras Choreographie wird akzentuiert durch geometrische Figuren, die an tradi-tionelle afrikanische Kunst erinnern. Die Tänzer reproduzieren in ihren Trikots (Kostüme: Freusa Zechmeister) das bunte Patchwork der Bühne (Fernando Velloso) in einem fröhlichen Tanz ohne Pirouetten und Arabesken, bei dem sie haupt¬sächlich ihren Oberkörper und ihre Hüften einset¬zen. Musik und Choreographie erinnern mit re¬gionalen Bezügen an Volksfeste und bewahren dennoch in der scheinbaren Einfachheit komple¬xe Strukturen.

Anlässlich seines Jubiläums wählte Grupo Corpo das Phänomen der Piracema, das die Wander-bewegung der Fische flussaufwärts zu den Quellen bezeichnet, als Symbol für seine Reise – um Neues zu erschaffen und in unbekanntes Terrain vorzudringen. Der Soundtrack wurde bei der brasilianisch-amerika¬nischen Multi-Instrumentalistin Clarice Assad in Auftrag gegeben. Die Compagnie wurde in zwei Gruppen zu je elf Tänzern aufgeteilt, Rodrigo Pederneiras und Cassi Abranches probten das gesamte Ballett unabhängig voneinander und führten die Teile erst spä¬ter zusammen. Das Bühnenbild Paulo Pederneiras‘ vereint auf riesigen Tafeln 82.000 Sardi¬nen-büchsen-Deckel, die auf einem Netz befestigt wurden, wodurch das Bild von Schuppen entstand.

Preise 60 € / 50 € / 40 € / 30 €, Kartentelefon 0621/504 2558

© Jose Luiz Pederneiras

Quelle Theater im Pfalzbau

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 11:00