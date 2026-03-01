Laudenbach – Großeinsatz der Feuerwehr – Sporthalle in Vollbrand

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz in Laudenbach in der Dr.Werner-Freyberg-Straße.

Am 28.02.2026 kam es zu einem Vollbrand einer Sporthalle in Laudenbach. Die Löschmaßnahmen sind zwischenzeitlich beendet. Durch die Feuerwehr wird jedoch weiterhin eine Brandwache gestellt. Das Gebäude ist nach jetzigen Erkenntnissen einsturzgefährdet.

Ersten Ermittlungen zufolge gab es vor Brandausbruch eine Veranstaltung in einem Nebenraum der Halle, bei der 65 Personen zugegen waren. Diese verließen jedoch rechtzeitig bei Brandausbruch die Halle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Ermittlungen zufolge im siebenstelligen Bereich.

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 11:36