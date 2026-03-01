  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Logo
01.03.2026, 12:15 Uhr

Hirschberg – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L gewinnt auswärts gegen den TSV Neuhausen/Filder 1898 mit 30:23 (15:11)

LogoHirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Hart und nicht immer herzlich: So könnte man das Spiel in Neuhausen auch überschreiben. Es ging zur Sache, die Gegner schenkten sich nichts, viele Zeitstrafen auf beiden Seiten und zwei rote Karten für die S3L sprechen für sich. In der ersten Halbzeit kam das Aus für Kevin Bitz, in der zweiten Halbzeit traf es Stefan Salger.
Angesichts des guten Ergebnisses nahm Trainer Florian Taafel das gelassen auf; „die Spiele in Neuhausen sind
immer etwas wild“, schmunzelt er. Das Spiel sei sehr dynamisch gewesen mit hohem Tempo und viel Engagement
auf beiden Seiten. Dennoch sei die Partie insgesamt nicht unfair oder übertrieben hart gewesen.
Die S3L zeigte von Beginn an eine durchweg souveräne Leistung. „Wir sind gleich gut reingekommen“, resümiert der
Coach, im Angriff habe man schnell sehr gute Lösungen gefunden und die Abwehr sei konstant stabil geblieben, vor
allem mit einer überragenden Leistung von Lukas Luba im Tor. Mit 16 Paraden, davon drei 7-Meter, zeigte Lukas Luba die bisher beste Bilanz im Bergsträßer Kasten in dieser Saison. Lobende Worte fand der Trainer neben der insgesamt sehr starken Mannschaftsleistung für Max Preller, der mit 8 Treffern die meisten Bälle versenkte. „Max war in dieser Woche bereits im Training überragend gut, ich habe ihm im Spiel gegen Neuhausen volles Vertrauen geschenkt, das hat sich ausgezahlt“, so Florian Taafel.

Mit einer neuen Taktik gelang dem Coach ein gelungener Coup, der auch den Gegner deutlich überraschte. „Wir haben zum ersten Mal eine Variante mit vier Rückraumspielern im Training getestet und im Spiel umgesetzt. Dafür haben wir streckenweise auf die Position des Kreisläufers verzichtet und Niklas Krämer etwas Luft verschafft“, erläutert der Coach. Er sei begeistert, wie schnell die Mannschaft die neue Taktik verstanden und auch gleich umgesetzt habe. Diese Umstellung des Spiels ging jedenfalls voll auf und trug wesentlich zum Erfolg bei. Eine kluge Entscheidung des Trainers, die von der Mannschaft gut aufgenommen wurde.
Mit dem Sieg gegen Neuhausen/Filder setzte die S3L eine Erfolgsserie fort; vier gute Spiele in Folge, davon drei
Siege, es geht wieder aufwärts. Mit genügend Abstand zum Tabellenende hat das ganze Team wieder Selbstbewusstsein getankt: „Wir haben uns deutlich stabilisiert“, betont der Coach, „jetzt müssen wir die Lerneffekte weiter umsetzen und unbedingt dranbleiben, auf keinen Fall dürfen wir uns jetzt zurücklehnen und wieder einen Gang zurückschalten“. Er freue sich deswegen, dass mit dem Heimspiel am kommenden Samstag auch gleich ein Derby ins Haus steht. „Da bleiben Motivation und Kampfgeist oben“, ist er sich sicher.
In der Tabelle der dritten Handball-Liga Staffel Süd liegt die S3L weiter auf dem 11. Platz (19:23) und der TSV
Neuhausen/Filder auf dem 8. Platz (23:19). Die HG Oftersheim/Schwetzingen belegt nach einer deutlichen Niederlage
zuhause gegen den Tabellenführer SV Salamander Kornwestheim (32:42) den 14. Tabellenplatz (10:32).
Anwurf gegen Oftersheim/Schwetzingen ist am kommenden Samstag, den 07.03. um 19:30 Uhr. Präsentiert wird das
Lokalderby in der Heinrich-Beck Halle in Leutershausen von der Firma Lieblang.
S3L Handball: Moritz Mangold, Sebastian Ullrich, Lukas Luba (1), Sven Schreiber (6), Lukas Gutsche (4), Stefan Salger (2), Niklas Krämer (3), Fabian Schwarzer, Tobias Schetters, Moritz Keller, Jakob Leun (1), Lucas Bauer, Kevin Bitz, LeonKeller, Max Preller (8), Maximilian Kessler (5).

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Quelle S3L Handball Spielbetriebs GmbH

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 12:15

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Claudia Felden FDP

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com