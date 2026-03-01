Hirschberg – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L gewinnt auswärts gegen den TSV Neuhausen/Filder 1898 mit 30:23 (15:11)

Hirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Hart und nicht immer herzlich: So könnte man das Spiel in Neuhausen auch überschreiben. Es ging zur Sache, die Gegner schenkten sich nichts, viele Zeitstrafen auf beiden Seiten und zwei rote Karten für die S3L sprechen für sich. In der ersten Halbzeit kam das Aus für Kevin Bitz, in der zweiten Halbzeit traf es Stefan Salger.

Angesichts des guten Ergebnisses nahm Trainer Florian Taafel das gelassen auf; „die Spiele in Neuhausen sind

immer etwas wild“, schmunzelt er. Das Spiel sei sehr dynamisch gewesen mit hohem Tempo und viel Engagement

auf beiden Seiten. Dennoch sei die Partie insgesamt nicht unfair oder übertrieben hart gewesen.

Die S3L zeigte von Beginn an eine durchweg souveräne Leistung. „Wir sind gleich gut reingekommen“, resümiert der

Coach, im Angriff habe man schnell sehr gute Lösungen gefunden und die Abwehr sei konstant stabil geblieben, vor

allem mit einer überragenden Leistung von Lukas Luba im Tor. Mit 16 Paraden, davon drei 7-Meter, zeigte Lukas Luba die bisher beste Bilanz im Bergsträßer Kasten in dieser Saison. Lobende Worte fand der Trainer neben der insgesamt sehr starken Mannschaftsleistung für Max Preller, der mit 8 Treffern die meisten Bälle versenkte. „Max war in dieser Woche bereits im Training überragend gut, ich habe ihm im Spiel gegen Neuhausen volles Vertrauen geschenkt, das hat sich ausgezahlt“, so Florian Taafel.

Mit einer neuen Taktik gelang dem Coach ein gelungener Coup, der auch den Gegner deutlich überraschte. „Wir haben zum ersten Mal eine Variante mit vier Rückraumspielern im Training getestet und im Spiel umgesetzt. Dafür haben wir streckenweise auf die Position des Kreisläufers verzichtet und Niklas Krämer etwas Luft verschafft“, erläutert der Coach. Er sei begeistert, wie schnell die Mannschaft die neue Taktik verstanden und auch gleich umgesetzt habe. Diese Umstellung des Spiels ging jedenfalls voll auf und trug wesentlich zum Erfolg bei. Eine kluge Entscheidung des Trainers, die von der Mannschaft gut aufgenommen wurde.

Mit dem Sieg gegen Neuhausen/Filder setzte die S3L eine Erfolgsserie fort; vier gute Spiele in Folge, davon drei

Siege, es geht wieder aufwärts. Mit genügend Abstand zum Tabellenende hat das ganze Team wieder Selbstbewusstsein getankt: „Wir haben uns deutlich stabilisiert“, betont der Coach, „jetzt müssen wir die Lerneffekte weiter umsetzen und unbedingt dranbleiben, auf keinen Fall dürfen wir uns jetzt zurücklehnen und wieder einen Gang zurückschalten“. Er freue sich deswegen, dass mit dem Heimspiel am kommenden Samstag auch gleich ein Derby ins Haus steht. „Da bleiben Motivation und Kampfgeist oben“, ist er sich sicher.

In der Tabelle der dritten Handball-Liga Staffel Süd liegt die S3L weiter auf dem 11. Platz (19:23) und der TSV

Neuhausen/Filder auf dem 8. Platz (23:19). Die HG Oftersheim/Schwetzingen belegt nach einer deutlichen Niederlage

zuhause gegen den Tabellenführer SV Salamander Kornwestheim (32:42) den 14. Tabellenplatz (10:32).

Anwurf gegen Oftersheim/Schwetzingen ist am kommenden Samstag, den 07.03. um 19:30 Uhr. Präsentiert wird das

Lokalderby in der Heinrich-Beck Halle in Leutershausen von der Firma Lieblang.

S3L Handball: Moritz Mangold, Sebastian Ullrich, Lukas Luba (1), Sven Schreiber (6), Lukas Gutsche (4), Stefan Salger (2), Niklas Krämer (3), Fabian Schwarzer, Tobias Schetters, Moritz Keller, Jakob Leun (1), Lucas Bauer, Kevin Bitz, LeonKeller, Max Preller (8), Maximilian Kessler (5).

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Quelle S3L Handball Spielbetriebs GmbH

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 12:15