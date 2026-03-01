Frankenthal – Krokodilalarm in Beindersheim

Beindersheim / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 28. Februar 2026, kam es in der Großniedesheimer Straße zwischen Beindersheim und Großniedesheim zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Gegen 15:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Frankenthal über den Fund eines vermeintlichen Krokodils informiert.

Ein 50-jähriger Spaziergänger meldete den Beamten, dass er im Uferbereich eines Tümpels ein Krokodil entdeckt habe. Aufgrund der möglichen Gefährdungslage rückte die Polizei umgehend zur Überprüfung der Situation aus.

Durch die Polizeibeamten konnte vor Ort tatsächlich ein Krokodil aufgefunden werden. Bein näherer Betrachtung wurde jedoch festgestellt, dass es sich lediglich um eine täuschend echt aussehende Plastikfigur handelte.

