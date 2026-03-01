Bad Dürkheim – Geschwindigkeitskontrolle in Bad Dürkheim (Ungstein)



Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 27.02.2026, 15:15 Uhr bis 16:15 Uhr wurde durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine Geschwindigkeitskontrolle in der Weinstraße in Bad Dürkheim, Ortsteil Ungstein durchgeführt.

Insgesamt wurden ca. 70 Fahrzeuge aus Fahrtrichtung Kallstadt mittels Lasermessgeräts erfasst. Hiervon überschritten vier Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der höchste gemessene Wert lag bei 39 km/h. Des Weiteren fuhr ein PKW in die Kontrollstelle ein, bei welchem technische Veränderungen festgestellt wurden, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Die Betroffenen wurden entsprechend gebührenpflichtig verwarnt beziehungsweise ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 1. März 2026, 21:10