Wörth am Rhein – Trunkenheitsfahrt



Wörth am Rhein/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 28.02.2026, gegen 03:05 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrer mit einem Pritschenwagen die Bahnhofstraße in Wörth am Rhein.

Im Verlauf der anschließenden Verkehrskontrolle konnte ausgehend von der Atemluft des Fahrers Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,23 Promille.

Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Weiterführend wurde der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 28. Februar 2026, 12:04