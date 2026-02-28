Weinheim – Junge Stimmen für die Demokratie



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtjugendring Weinheim e.V. organisierte wieder eine U16-Wahl für

Schülerinnen und Schüler

Am 8. März wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Vor

diesem Hintergrund organisierte der Stadtjugendring Weinheim e.V. erneut für

Schülerinnen und Schüler aller weiterführenden Schulen sowie

altersentsprechender Klassen in Weinheim eine U16-Wahl. Ziel dieses bundesweit

bewährten Projekts der politischen Bildung ist es, jungen Menschen demokratische Prozesse frühzeitig

näherzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, den Ablauf einer Wahl realitätsnah

kennenzulernen.

Die U16-Wahl versteht sich ausdrücklich nicht als politisches Meinungsinstrument,

sondern als didaktisches Format, das Demokratie erfahrbar macht, erklärt

Stadtjugendring-Geschäftsführer Martin Wetzel.

Drei Schulen beteiligten sich in diesem Jahr an der Aktion: die DBS Werkrealschule, das

PGW und die Friedrich-Realschule. Insgesamt wurden über 500 Stimmzettel verteilt. Die

Teilnahme war freiwillig, anonym und unabhängig von Herkunft oder Nationalität. Im

Mittelpunkt stand eine Wahlsimulation mit echten Wahlzetteln, Wahlurne und geheimer

Stimmabgabe. Die Schülerinnen und Schüler informierten sich im Vorfeld über Parteien

und Kandidierende, diskutierten im Unterricht und trafen anschließend ihre persönliche

Wahlentscheidung.

Damit übten sie zentrale demokratische Kompetenzen ein: informieren, diskutieren,

abwägen, entscheiden und abstimmen. Interessierte Schulen konnten sich im Vorfeld

anmelden und erhielten ein kostenloses Wahlpaket zur Durchführung der U16-Wahl in

ihren Klassen. Die ausgefüllten Stimmzettel wurden abgeholt. Alternativ bestand die

Möglichkeit, direkt in der Jugendeinrichtung MOJA in der Bahnhofstraße 19 in Weinheim

zu wählen. Dort war ein Wahllokal eingerichtet, in dem sich Jugendliche zusätzlich über

die anstehende Landtagswahl informieren konnten. Um 18 Uhr schloss das Wahllokal,

anschließend begann die öffentliche Auszählung der Stimmen.



Die öffentliche Auszählung, an der sich die Besucher des MoJa rege beteiligten ergab

folgendes:

Erststimme

CDU, Dr. Bastian Schneider – 94 Stimmen (23,98 %)

Grüne, Fadime Tuncer – 69 Stimmen (17,60 %)

SPD, Sebastian Cuny – 67 Stimmen (17,09 %)

AfD, Christian Schäfer – 53 Stimmen (13,52 %)

Die Linke, Justus Heine – 52 Stimmen (13,27 %)

FDP, Christian Schwarz – 42 Stimmen (10,71 %)

Dr. M. Jinang – 8 Stimmen (2,04 %)

Volt, Kevin Grimmeisen – 6 Stimmen (1,53 %)

Die Partei, Jessica Vierling – 1 Stimme (0,26 %)

ungültige 19

Zweitstimme:

CDU 81 21,37 %

Afd 69 18,21 %

SPD 64 16,89 %

Grüne 56 14,78 %

die Linke 45 11,87 %

FDP 26 6,86 %

Tierschutz 10 2,64 %

Volt 8 2,11 %

sonstige: 28 8,95%

ungültige 24

Die Resonanz bei den Jugendlichen war durchweg positiv. Eine Schülerin berichtete: „Ich

fand es spannend, mal wirklich einen Wahlzettel auszufüllen. Jetzt weiß ich, wie das

später funktioniert.“ Ein anderer Teilnehmer erklärte: „Man merkt erst beim Ankreuzen,

dass man sich vorher informieren muss. Das war gar nicht so leicht.“ Auch das Gefühl,

beteiligt zu sein, spielte eine Rolle: „Ich finde es gut, dass wir auch mitreden dürfen – auch

wenn es nur eine Übung ist.“

Auch die Mitarbeitenden des Stadtjugendrings Sarah Wachter, Marvin Sieger und Jonas

Möhler zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf. „Unser Ziel ist es nicht, politische

Meinungen zu beeinflussen, sondern demokratische Kompetenzen zu stärken. Die

Jugendlichen sollen verstehen, wie Wahlen funktionieren“, betonte ein Teammitglied.

Der Geschäftsführer des Stadtjugendrings Weinheim Martin Wetzel unterstrich die

Bedeutung des Projekts: „Die U16-Wahl ist ein wichtiger Beitrag zur politischen Bildung in

Weinheim. Demokratie lebt vom Mitmachen – und das üben wir hier ganz konkret. Wir

möchten Hemmschwellen abbauen und jungen Menschen Sicherheit im Umgang mit

demokratischen Prozessen geben.“ Mit Blick auf die hohe Beteiligung ergänzte er:

„Die vielen abgegebene Stimmen zeigen, dass das Interesse vorhanden ist. Jetzt liegt es an

uns Erwachsenen, junge Menschen weiterhin ernst zu nehmen und politische Bildung

nachhaltig zu fördern.“ Die U16-Wahl 2026 in Weinheim habe damit eindrucksvoll gezeigt,

wie wichtig niedrigschwellige und praxisnahe Angebote der politischen Bildung sind.

Demokratie beginnt nicht erst mit dem Erreichen des Wahlalters – sie wächst durch

Erfahrung, Beteiligung und das bewusste Erleben demokratischer Prozesse.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 28. Februar 2026, 12:11