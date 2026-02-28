Weinheim – Junge Stimmen für die Demokratie

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtjugendring Weinheim e.V. organisierte wieder eine U16-Wahl für
Schülerinnen und Schüler
Am 8. März wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Vor
diesem Hintergrund organisierte der Stadtjugendring Weinheim e.V. erneut für
Schülerinnen und Schüler aller weiterführenden Schulen sowie
altersentsprechender Klassen in Weinheim eine U16-Wahl. Ziel dieses bundesweit
bewährten Projekts der politischen Bildung ist es, jungen Menschen demokratische Prozesse frühzeitig
näherzubringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, den Ablauf einer Wahl realitätsnah
kennenzulernen.
Die U16-Wahl versteht sich ausdrücklich nicht als politisches Meinungsinstrument,
sondern als didaktisches Format, das Demokratie erfahrbar macht, erklärt
Stadtjugendring-Geschäftsführer Martin Wetzel.
Drei Schulen beteiligten sich in diesem Jahr an der Aktion: die DBS Werkrealschule, das
PGW und die Friedrich-Realschule. Insgesamt wurden über 500 Stimmzettel verteilt. Die
Teilnahme war freiwillig, anonym und unabhängig von Herkunft oder Nationalität. Im
Mittelpunkt stand eine Wahlsimulation mit echten Wahlzetteln, Wahlurne und geheimer
Stimmabgabe. Die Schülerinnen und Schüler informierten sich im Vorfeld über Parteien
und Kandidierende, diskutierten im Unterricht und trafen anschließend ihre persönliche
Wahlentscheidung.
Damit übten sie zentrale demokratische Kompetenzen ein: informieren, diskutieren,
abwägen, entscheiden und abstimmen. Interessierte Schulen konnten sich im Vorfeld
anmelden und erhielten ein kostenloses Wahlpaket zur Durchführung der U16-Wahl in
ihren Klassen. Die ausgefüllten Stimmzettel wurden abgeholt. Alternativ bestand die
Möglichkeit, direkt in der Jugendeinrichtung MOJA in der Bahnhofstraße 19 in Weinheim
zu wählen. Dort war ein Wahllokal eingerichtet, in dem sich Jugendliche zusätzlich über
die anstehende Landtagswahl informieren konnten. Um 18 Uhr schloss das Wahllokal,
anschließend begann die öffentliche Auszählung der Stimmen.
Die öffentliche Auszählung, an der sich die Besucher des MoJa rege beteiligten ergab
folgendes:
Erststimme
CDU, Dr. Bastian Schneider – 94 Stimmen (23,98 %)
Grüne, Fadime Tuncer – 69 Stimmen (17,60 %)
SPD, Sebastian Cuny – 67 Stimmen (17,09 %)
AfD, Christian Schäfer – 53 Stimmen (13,52 %)
Die Linke, Justus Heine – 52 Stimmen (13,27 %)
FDP, Christian Schwarz – 42 Stimmen (10,71 %)
Dr. M. Jinang – 8 Stimmen (2,04 %)
Volt, Kevin Grimmeisen – 6 Stimmen (1,53 %)
Die Partei, Jessica Vierling – 1 Stimme (0,26 %)
ungültige 19
Zweitstimme:
CDU 81 21,37 %
Afd 69 18,21 %
SPD 64 16,89 %
Grüne 56 14,78 %
die Linke 45 11,87 %
FDP 26 6,86 %
Tierschutz 10 2,64 %
Volt 8 2,11 %
sonstige: 28 8,95%
ungültige 24
Die Resonanz bei den Jugendlichen war durchweg positiv. Eine Schülerin berichtete: „Ich
fand es spannend, mal wirklich einen Wahlzettel auszufüllen. Jetzt weiß ich, wie das
später funktioniert.“ Ein anderer Teilnehmer erklärte: „Man merkt erst beim Ankreuzen,
dass man sich vorher informieren muss. Das war gar nicht so leicht.“ Auch das Gefühl,
beteiligt zu sein, spielte eine Rolle: „Ich finde es gut, dass wir auch mitreden dürfen – auch
wenn es nur eine Übung ist.“
Auch die Mitarbeitenden des Stadtjugendrings Sarah Wachter, Marvin Sieger und Jonas
Möhler zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf. „Unser Ziel ist es nicht, politische
Meinungen zu beeinflussen, sondern demokratische Kompetenzen zu stärken. Die
Jugendlichen sollen verstehen, wie Wahlen funktionieren“, betonte ein Teammitglied.
Der Geschäftsführer des Stadtjugendrings Weinheim Martin Wetzel unterstrich die
Bedeutung des Projekts: „Die U16-Wahl ist ein wichtiger Beitrag zur politischen Bildung in
Weinheim. Demokratie lebt vom Mitmachen – und das üben wir hier ganz konkret. Wir
möchten Hemmschwellen abbauen und jungen Menschen Sicherheit im Umgang mit
demokratischen Prozessen geben.“ Mit Blick auf die hohe Beteiligung ergänzte er:
„Die vielen abgegebene Stimmen zeigen, dass das Interesse vorhanden ist. Jetzt liegt es an
uns Erwachsenen, junge Menschen weiterhin ernst zu nehmen und politische Bildung
nachhaltig zu fördern.“ Die U16-Wahl 2026 in Weinheim habe damit eindrucksvoll gezeigt,
wie wichtig niedrigschwellige und praxisnahe Angebote der politischen Bildung sind.
Demokratie beginnt nicht erst mit dem Erreichen des Wahlalters – sie wächst durch
Erfahrung, Beteiligung und das bewusste Erleben demokratischer Prozesse.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 28. Februar 2026, 12:11