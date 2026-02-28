  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

28.02.2026, 12:21 Uhr

Neustadt a. d. Weinstraße – Unfallflucht

Neustadt a.d.W./Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum zwischen dem 26.02.2026, 16:00 Uhr und dem 27.02.2026, 10:00 Uhr kam es in der Festplatzstraße zu einer Unfallflucht.

Ein bisher unbekannter Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke Opel mit NW-Kennzeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von ca. 750EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 28. Februar 2026, 12:21

