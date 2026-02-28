Ludwigshafen – Neue Kurse für Hundebesitzer beim VdH Oggersheim



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Verein der Hundeliebhaber Oggersheim 1920 e.V., startet am 31.03.2026 und 02.04.2026 mit neuen Kursen auf seinem Vereinsgelände In den Neugärten 31, 67071 Ludwigshafen. Die Teilnehmerzahl der 10wöchigen Kurse sind auf maximal 10 begrenzt und es ist eine vorherige Anmeldung unter vdh-oggersheim@web.de erforderlich. Die Kursgebühr beträgt jeweils 50,00 Euro, der Impf- und Versicherungsnachweis des Hundes ist zur ersten Trainingsstunde vorzulegen.

Kurs 1 richtet sich an Welpenbesitzer und beginnt am Donnerstag, den 02.04.2026 um 18.00 Uhr. Bei diesem Welpenkurs werden Informationen rund um den Hund, gemeinsames Spiel mit Artgenossen, verschiedene Umwelterlebnisse sowie spielerische Erziehung und Übungen für Mensch und Hund zur Stärkung des beiderseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Bindung vermittelt.

Kurs 2 beginnt am Donnerstag, den 02.04.2026 um 19.00 Uhr und ist geeignet für Junghunde ab 6 Monaten. Bei diesem Kurs erfolgt eine Einteilung nach Größe und Temperament. Inhalt ist die Gewöhnung an verschiedene Hindernisse, gemeinsames Spiel mit Mensch und Hund sowie Erziehungs- und Umweltübungen.

Kurs 3 (Hunde-ABC) beginnt am Dienstag, den 31.03.2026 um 17 Uhr und richtet sich an Hundebesitzer welche Hunde (ab 6 Monaten) aus zweiter Hand aufgenommen haben, sei es aus dem Tierheim oder aus dem Ausland. Bei diesem Basiskurs geht es um einen guten Start in ein neues Zuhause. Alltagsfragen, Vertrauensaufbau, Umgang verschiedener Umweltreize, Unterstützung bei Problemen sowie soziale Kompetenzen sind Bestandteil des Kurses für einen harmonischen Alltag.



Ein Quereinstieg ist nach Absprache möglich.

Mitmachen beim VdH Oggersheim 1920 e.V. heißt: Spiel, Spaß und Sport im Team „Mensch-Hund“ erleben. Kompetente und erfahrene Ausbilder begleiten auf dem Weg hin zu einer guten Hunde-Erziehung. Der Verein bietet neben Welpen- und Junghundetreff, ABC-Kurse für Hunde aus dem Tierschutz, Begleithunde-Ausbildung auch Dog-Dancing, Fährte, Obedience, Turnierhundesport, Rally-Obedience sowie Hobbygruppe an. Schnupper-Übungsstunden sind nach Absprache kostenlos möglich. Weitere Informationen auch unter www.vdhoggersheim.com

