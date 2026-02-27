Speyer – Patrick Kunz (FREIE WÄHLER) begrüßt Rückkehr der Bundeswehr nach Speyer: „Ein starkes Signal für Sicherheit und Region“

SPEYER | MAINZ. Die Entscheidung steht fest: Speyer wird wieder Standort der Bundeswehr. Die Kurpfalzkaserne soll reaktiviert werden, nachdem Pläne für eine zivile Nutzung (Konversion) aufgrund der veränderten sicherheitspolitischen Lage gestoppt wurden. Der Landtagsabgeordnete der FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz, Patrick Kunz, begrüßt diesen Schritt ausdrücklich als „Spitzenklasse“ für die Domstadt und die gesamte Region.

Sicherheitspolitische Zeitenwende vor Ort

Für Kunz, der selbst ehemaliger Soldat ist, markiert die Reaktivierung ein notwendiges Bekenntnis zur Landesverteidigung. „Die sicherheitspolitischen Herausforderungen in Europa haben sich verschärft. Unsere Streitkräfte brauchen nicht nur moderne Ausrüstung, sondern auch verlässliche Standorte mit Perspektive“, so Kunz. Dass Speyer wieder Garnisonsstadt wird, sei in Zeiten der sicherheitspolitischen Zeitenwende das richtige Signal zur richtigen Zeit. Auch Michael Priwe, Kandidat der FREIEN WÄHLER zur Bundestagswahl 2025, hat auf die Bedeutung und Wichtigkeit des Bundeswehr-Standorts in Speyer aufmerksam gemacht.

Gesellschaftliche Anerkennung und lokale Impulse

Über die strategische Bedeutung hinaus betont der Abgeordnete die gesellschaftliche Relevanz: „Die Uniform gehört in die Mitte unserer Gesellschaft. Ob Soldatinnen und Soldaten oder Angehörige der Blaulichtfamilie – sie alle leisten einen unverzichtbaren Dienst. In Speyer werden sie als Teil der Gemeinschaft willkommen geheißen.“ Zudem erwartet Kunz positive wirtschaftliche Effekte für die Stadt. Die Rückkehr der Truppe bringe zusätzliche Kaufkraft und stärke die lokale Infrastruktur, was Speyer als Wohn- und Arbeitsstandort langfristig attraktiver mache. Trotz des Wegfalls geplanter Wohnbauprojekte auf dem Gelände überwiege der Gewinn an Bedeutung und Stabilität für die Region.

Gute Gastgeber für unsere Truppe

„Ich freue mich sehr, dass die Bundeswehr nach Speyer zurückkehrt. Die Bürgerinnen und Bürger werden, wie schon in der Vergangenheit, hervorragende Gastgeber sein“, zeigt sich Kunz überzeugt.

Text und Foto Quelle Freie Wähler Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 10:23