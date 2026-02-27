Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einmal im Monat lädt Nadine A. Michel, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim, gemeinsam mit ihrem Team zu einem Infoabend für werdende Eltern ein. Im Casino neben der Klinik informieren sie über das Leistungsangebot der Geburtshilfe und beantworten alle offenen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit. Je nach aktueller Situation im Kreißsaal können die Räumlichkeiten dort auch in diesem Rahmen besichtigt werden. Die nächste Veranstaltung findet am 9. März um 17 Uhr statt.

Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zur Geburtshilfe der GRN-Klinik Sinsheim gibt es unter www.grn.de/sinsheim/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/geburtshilfe und zu unseren Hebammen unter https://geburtshilfe-sinsheim.de/

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 20:59