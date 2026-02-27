Schriesheim – Nachtrag: 16-jähriger Leichtkraftfahrer schwer verunglückt

Schriesheim/Mannheim (ots) Wie bereits berichtet , ereignete sich gegen 13 Uhr auf der L 536 zwischen Wilhelmsfeld und dem Abzweig Altenbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Leichtkraftfahrer schwer verletzt wurde.

Der 16-Jährige war gegen 13 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der L 536 von Wilhelmsfeld in Richtung Schriesheim unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen.

Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz, konnte jedoch ohne Patienten wieder abheben. Der 16-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen wurde. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Die Fahrbahn der L 536 musste während der Unfallaufnahme und der Versorgung des Verletzten bis 15 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Derzeit ist die Straße in Richtung Wilhelmsfeld noch einseitig gesperrt.

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 08:54