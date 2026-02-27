Sandhausen – Lernen mit Erlebnis-Qualität – Die Schülerinnen und Schüler der Theodor-Heuss-Grundschule beziehen bald ihr neues „Waldklassenzimmer“

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Jetzt wird es Zeit, dass der Frühling kommt… Dann können die Schülerinnen und Schüler der Theodor-Heuss-Grundschule Sandhausen (THGS) ihr neues „Waldklassenzimmer“ im Neuwiesenweg beziehen. Sechs Bänke, eine Tafel, ein Lehrer-Tisch und ein Abstelltisch laden hier ein, das außerschulische Erlebnis zu verfeinern. „Die Natur, den Wald mit allen Sinnen – sehen, fühlen, riechen – zu erleben, das ist qualitätsvolles Lernen“, sagt Schulleiter Ralph Böllinger und freut sich über die neue Unterrichtsmöglichkeit. „Im Neuwiesenweg haben wir genau den richtigen Ort gefunden, nicht zuletzt, weil die Verkehrssicherheit gewährleistet ist“, sagt Bürgermeister Hakan Günes. Das „Waldklassenzimmer“ passt ganz wunderbar ins Konzept, schließlich ist die THGS mit bewegungserzieherischem Schwerpunkt zertifiziert – da gehören außerschulische Lernorte zum Repertoire, um Erlebnisse in der Natur zu generieren. Für Böllinger bietet das „Waldklassenzimmer“ auch eine weitere Alternative mit Blick auf die Ganztagesgrundschule ab dem kommenden Schuljahr – die Option, sich an den Neuwiesenweg zu begeben, entspanne die Tage der „SchulePlus“, wenn sich der Nachwuchs ohne Schulranzen in die Natur auf den Weg machen kann. Die THGS gehöre zu den größten Grundschulen in Baden-Württemberg und könne sich über engagierte Lehrerinnen und Lehrer freuen, die die Sitzschule aufbrächen.

Eine solche Lehrerin an der THGS war Ines Murgai, die heute kommissarische Schulleiterin der Pestalozzischule Hockenheim ist. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir eine echte Gewinnchance haben“, sagt die Pädagogin rückblickend, die bis März des vergangenen Jahres insgesamt 25 Jahre an der THGS lehrte. Die Sandhäuserin reichte dennoch die erforderlichen Unterlagen ihrer damaligen Schule bei einem Gewinnspiel der VR Bank ein, ehe feststand, dass die Sandhäuser Grundschule mit dem „Waldklassenzimmer“-Mobiliar im Wert von 8.500 Euro bedacht wird. In der Ausschreibung waren Projekte gesucht, die sich mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) beschäftigen, eine weltweite Bildungskampagne der Vereinten Nationen. Die THGS nahm die Kampagne mit all ihren Implikationen im Sachunterricht unter die Lupe, während die Initiative von Konrektorin Birgit Reichenbecher dafür sorgte, dass die Grundschule auch im Sinne von BNE aktiv wird und ihren Papierabfall der Mülltrennung zuführt. „Wir haben insgesamt rund 40 Papiermüllkisten in den Klassenzimmern“, sagt Birgit Reichbecher und schnell habe man einiges an Müll sparen können, indem dieser wieder dem Kreislauf zugeführt worden sei – und nach wie vor immer noch werde. Das „Waldklassenzimmer“-Mobiliar stand nun einige Zeit beim Bauhof der Gemeinde Sandhausen unter, der sich nun, da ein Ort mit sehr guter Verkehrssicherheit gefunden war, daran machen konnte, das „Waldklassenzimmer“ im Neuwiesenweg einzurichten. „Es wird wirklich Zeit, dass der Frühling kommt. Das wünsche ich den Grundschülerinnen und Grundschülern sehr. Dann komme ich auch im ,Waldklassenzimmer‘ vorbei und frag‘ mal ab, was sie schon alles über die Natur in unserer Hopfengemeinde gelernt haben“, sagt Bürgermeister Hakan Günes mit einem Augenzwinkern.

