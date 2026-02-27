Rhein-Pfalz-Kreis – Verkehrssicherheitswoche

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Im Zeitraum vom 02.03.2026 bis zum 08.03.2026 wird durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt die erste Verkehrssicherheitswoche des Jahres 2026 im gesamten Dienstbezirk durchgeführt. Zu den Schwerpunkten wird unter anderem die Überwachung der Geschwindigkeitsbegrenzungen gehören. Weiterhin werden Kontrollen zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt – sowohl im Hinblick auf den Konsum erlaubter und verbotener Betäubungsmittel als auch hinsichtlich alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit. Mit Blick auf die wärmer werdenden Tage werden auch motorisierte und nicht motorisierte Zweiräder sowie Fahrzeuge mit technischen Veränderungen überprüft. Das primäre Ziel der Kontrollen ist die Reduzierung der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit Personenschäden.
Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 08:06