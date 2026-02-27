  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

27.02.2026, 12:14 Uhr

Rhein-Pfalz-Kreis – Landesweiter Warntag in Rheinland-Pfalz – Mutterstadt ist dabei

Am 12. März 2026 findet wieder der landesweite Warntag in Rheinland-Pfalz statt. Ziel ist es, die Warnsysteme zu testen und die Bevölkerung für Warnmeldungen zu sensibilisieren. Die Warnung wird am 12.03.2026 gegen 10:00 Uhr über das Modulare Warnsystem (MoWaS) im Lagezentrum des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz ausgelöst. Dabei kommen verschiedene Warnmittel zum Einsatz, darunter Cell Broadcast sowie Warn-Apps wie NINA und KATWARN. Je nach Möglichkeit und Verfügbarkeit unterstützen die Kommunen den Landesweiten Warntag mit Lautsprecherdurchsagen, Sirenen oder mobilen Lautsprechern. Gegen 10:45 Uhr erfolgt die Entwarnung.

Auch die Gemeinde Mutterstadt beteiligt sich am Warntag und wird die Sirenen auslösen. Es erfolgt gegen 10:00 Uhr am 12.03.2026 zunächst eine probeweise Warnung, bei dieser heulen die Sirenen für eine Minute mit einem auf- und abschwellenden Heulton. Zum späteren Zeitpunkt gegen 10:45 Uhr erfolgt eine Entwarnung, bei dieser heulen die Sirenen für eine Minute mit einem gleichbleibenden Heulton.

In Mutterstadt sind auf der Pestalozzi-Grundschule, der Grundschule „Im Mandelgraben“ und dem Bauhof moderne elektronische Hochleistungssirenen für den Bevölkerungsschutz installiert. Im Ernstfall, wenn es darum geht die Bevölkerung vor extremer Gefahr für Leib und Leben zu warnen, dienen die Sirenen als Ergänzung zu den bestehenden Warn-Apps NINA und KATWARN. Die Bevölkerung ist dann angehalten sich über den Rundfunk oder das Internet über die bestehende Gefährdung und die dort empfohlenen Schutzmaßnahmen zu informieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://bks-portal.rlp.de/startseite/gefahrenabwehr/warnung.

