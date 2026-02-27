Rhein-Pfalz-Kreis – Gemeinsam statt einsam – Politik, die Nähe schafft SPD lädt zu Veranstaltungen gegen Einsamkeit im Alter ein

Die SPD-Ortsvereine in Dannstadt-Schauernheim und Fußgönheim laden am Freitag, den 6. März 2026, zu zwei Veranstaltungen unter dem Titel „Gemeinsam statt einsam – Politik, die Nähe schafft“ ein. Im Mittelpunkt steht das Thema Einsamkeit im Alter, ein gesellschaftliches Problem, das viele Menschen betrifft und politische wie lokale Antworten braucht.

Den Auftakt bildet ab 9.00 Uhr ein gemeinsamer Austausch auf dem Wochenmarkt in Mutterstadt mit dem Infobus der 60plus. Mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen wird dort neben Lothar Binding auch die Landtagskandidatin für den Wahlkreis 38, Kathrin Hammer aus Mutterstadt.

Am Nachmittag lädt die SPD Dannstadt-Schauernheim ab 15.00 Uhr zu einem Themennachmittag in das protestantische Gemeindehaus (Kirchenstraße 22) in Dannstadt ein.

Am Abend folgt um 18.00 Uhr ein Themenabend der SPD Fußgönheim im Bürgerhaus Fußgönheim.

Als Gast spricht Lothar Binding, Bundestagsabgeordneter a.D. und Bundesvorsitzender der SPD 60plus, über Ursachen und Auswirkungen von Einsamkeit im Alter. Kathrin Hammer, Landtagskandidatin für den Wahlkreis 38, stellt die Arbeit der Gemeindeschwestern plus in Rheinland-Pfalz vor und zeigt auf, wie konkrete Unterstützungsstrukturen vor Ort wirken können.

Ziel der Veranstaltungen ist es, Einsamkeit entgegenzuwirken, Begegnung zu fördern und die Gemeinschaft in den Orten zu stärken, in angenehmer Atmosphäre und bei offenem Austausch.

Der Eintritt ist frei. Am Nachmittag in Dannstadt sind Kaffee und Kuchen vorgesehen, in Fußgönheim Speisen und Getränke.

Die SPD-Ortsvereine freuen sich auf zahlreiche Gäste und einen lebendigen Dialog.

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 12:06