Mutterstadt – Frauenfrühstück am internationalen Frauentag

Direkt am Internationalen Frauentag, Sonntag, den 08. März, 9.30 Uhr, wird wieder das Frauenfrühstück in Mutterstadt angeboten.

„Frauen lassen sich kulinarisch von Frauen verwöhnen“ – mit einem leckeren Frühstücksbuffet der Landfrauen Mutterstadt wird bei gemütlicher Atmosphäre Raum für anregende Gespräche geschaffen.

Die Veranstaltung findet im Seniorentreff, Jahnstraße 4, 67112 Mutterstadt, statt.

Der Eintritt ist frei, Voranmeldung unter 0 62 34 / 94 64 62 oder christine.franz@mutterstadt.de

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 11:59