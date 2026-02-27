  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1
27.02.2026, 19:36 Uhr

Mosbach heißt den Frühling willkommen – Sommertagszug 2026

1Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar. Die ersten Vorboten vom Frühling zeigen sich bereits und der Winter scheint langsam Abschied zu nehmen. Am Sonntag, den 15.03.2026, wird die Innenstadt mit einem bunten, fröhlichen Zug gefüllt. Jedes Jahr am Laetare-Sonntag versammeln sich Kinder, Musikgruppen, die Bäckerinnung und die Gremien der Stadt, um gemeinsam beim traditionellen Sommertagszug den Frühling mit Freude zu begrüßen. Ab 14:00 Uhr treffen sich die Teilnehmer*innen hinter dem Hauptgebäude des Landratsamtes (Zugang über die Scheffelstraße) zur Aufstellung. Dort werden die traditionellen Sommertagsbrezeln für die bunten Stecken verteilt. Um 14:30 Uhr startet der Zug, vorbei am Busbahnhof, durch die Fußgängerzone auf den Marktplatz.

Die Zuschauer erwartet ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, bestehend aus Auftritten des Singkreises Mosbach (eine Kooperation von Musikschule und ev. Bezirkskantorat), der Ballettschule Holzschuh und artArtistica.
Außerdem bietet die MoKaBa Heiß- und Kaltgetränke und die Schüler*innen der Augusta-Bender-Schule Kuchen an.

Ein besonderer Dank zur Unterstützung dieses Events geht an den Fischereiverein Mosbach und Umgebung e. V., der alle Stecken für den Umzug gesammelt und angespitzt hat. Ebenso an Franz- Otto Kipphan, der die Stecken zusammen mit dem Material an die Schulen und Kindergärten verteilt. Die Stadt Mosbach stellt das Bastelmaterial sowie die Brezeln zur Verfügung.

Sollte sich der Winter an diesem Tag allzu hartnäckig gegen seine Vertreibung wehren und der Umzug wetterbedingt abgesagt werden, kann man dies am Veranstaltungstag ab 13:00 Uhr unter der Telefonnummer 06261/82-333 oder im Internet unter www.mosbach.de erfahren.

Mosbach, den 27.02.2026, Rg/Gr/Wg

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 19:36

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    7 Veranstaltungen,
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Einladung Gitta ConnemannZZZ
    Heidelberg – „Wettbewerbsfähig – oder verwaltet?“ Nicole Huber lädt am 3. Februar zur Diskussion mit Gitta Connemann MdB
    250109 NH SM4 (1)ZZZ
    Heidelberg – „Wald. Wasser. Resilienz.“: Nicole Huber lädt zur Diskussion mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling am 3. Februar
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Bloch Zentrum
    Ernst-Bloch-Zentrum – VORTRAG – „Nachdenken über gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit“ – Auf dem Sonnendeck der Titanic?
    + 1 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    + 1 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    Brave screenshot www.nicolehuberhd.deZZZ
    Heidelberg – „ZUKUNFT SCHULE “ Kultusminister Konrad Clemens und Nicole Huber im Gespräch
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Landau – Kostenlose Stadtführungen zum Weltgästeführertag am Sonntag, 22. Februar
    Landau – Kostenlose Stadtführungen zum Weltgästeführertag am Sonntag, 22. Februar
    Brave screenshot www.nicolehuberhd.deZZZ
    Heidelberg – NATUR SCHÜTZEN: Geführte Wanderung durch das Mausbachtal mit Nicole Huber und Wilfried Münster
    + 2 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    3232 2552 maxZZZ 633x500
    Heidelberg – „Sieben Pralinen aus Heidelberg“: Buchpremiere der ukrainischen Residenzkünstlerin Hanna Osadko
    + 3 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 6 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 4 Mehr
    + 6 Mehr