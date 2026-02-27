Mosbach heißt den Frühling willkommen – Sommertagszug 2026

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar. Die ersten Vorboten vom Frühling zeigen sich bereits und der Winter scheint langsam Abschied zu nehmen. Am Sonntag, den 15.03.2026, wird die Innenstadt mit einem bunten, fröhlichen Zug gefüllt. Jedes Jahr am Laetare-Sonntag versammeln sich Kinder, Musikgruppen, die Bäckerinnung und die Gremien der Stadt, um gemeinsam beim traditionellen Sommertagszug den Frühling mit Freude zu begrüßen. Ab 14:00 Uhr treffen sich die Teilnehmer*innen hinter dem Hauptgebäude des Landratsamtes (Zugang über die Scheffelstraße) zur Aufstellung. Dort werden die traditionellen Sommertagsbrezeln für die bunten Stecken verteilt. Um 14:30 Uhr startet der Zug, vorbei am Busbahnhof, durch die Fußgängerzone auf den Marktplatz.

Die Zuschauer erwartet ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, bestehend aus Auftritten des Singkreises Mosbach (eine Kooperation von Musikschule und ev. Bezirkskantorat), der Ballettschule Holzschuh und artArtistica.

Außerdem bietet die MoKaBa Heiß- und Kaltgetränke und die Schüler*innen der Augusta-Bender-Schule Kuchen an.

Ein besonderer Dank zur Unterstützung dieses Events geht an den Fischereiverein Mosbach und Umgebung e. V., der alle Stecken für den Umzug gesammelt und angespitzt hat. Ebenso an Franz- Otto Kipphan, der die Stecken zusammen mit dem Material an die Schulen und Kindergärten verteilt. Die Stadt Mosbach stellt das Bastelmaterial sowie die Brezeln zur Verfügung.

Sollte sich der Winter an diesem Tag allzu hartnäckig gegen seine Vertreibung wehren und der Umzug wetterbedingt abgesagt werden, kann man dies am Veranstaltungstag ab 13:00 Uhr unter der Telefonnummer 06261/82-333 oder im Internet unter www.mosbach.de erfahren.

Mosbach, den 27.02.2026, Rg/Gr/Wg

