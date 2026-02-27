Mannheim – Offener Smartphone-Treff für Senior*innen in der Stadtbibliothek

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtbibliothek Mannheim bietet 2026 einen neuen offenen Smartphone-Treff für Senior*innen an. In konstruktiver und entspannter Atmosphäre haben Interessierte die Möglichkeit, Fragen zu ihrem Smartphone oder Tablet zu stellen, sich auszutauschen und gemeinsam Antworten zu finden. Der Treff richtet sich ausdrücklich auch an Einsteiger*innen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Begleitet wird das Treffen von Mitarbeitenden der Stadtbibliothek sowie engagierten Unterstützenden, die bei individuellen Anliegen helfen und praktische Tipps geben.

Das erste Treffen findet am Donnerstag, 5. März 2026, 10 bis 11:30 Uhr in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1, 1. OG statt.

Die folgenden Termine sind:

02. April

07. Mai

11. Juni

09. Juli

03. September

01. Oktober

05. November

03. Dezember

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an

raschied.abu-zarur@mannheim.de oder telefonisch unter 0621 293 8937.

