  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

27.02.2026, 14:10 Uhr

Ludwigshafen – Tag der offenen Tür in der Städtischen Musik-schule – Instrumente entdecken, ausprobieren und Musik erleben

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Städtische Musikschule, Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz 3, lädt am Samstag, 7. März 2026, von 11 bis 14 Uhr zum diesjähri-gen Tag der offenen Tür ein. Besucher*innen haben die Möglich-keit, die unterschiedlichen Instrumente kennenzulernen und unter fachkundiger Anleitung der Lehrkräfte selbst auszuprobieren. Ob Streich-, Blas-, Tasten- oder Zupfinstrumente – hier darf nach Herzenslust getestet, gefragt und entdeckt werden. Erfahrene Pädagog*innen stehen beratend zur Seite, geben erste prakti-sche Tipps und helfen dabei, das passende Instrument zu finden. Neben dem praktischen Ausprobieren der Instrumente gibt es für Interessierte umfassende Informationen zum gesamten Unterrichtsangebot der Musikschule. Eltern erhalten Einblicke in Unter-richtsmodelle und können sich individuell beraten lassen. Die Musikschule stellt zudem in diesem Jahr eine besondere Neuerung vor. Ab sofort erweitert die „Saz“, die türkische Lang-halslaute, das Angebot der Musikschule und bringt einen neuen, faszinierenden Klang in das Repertoire. Interessierte können die-ses traditionsreiche Instrument kennenlernen und erste Töne darauf spielen. Der Tag der offenen Tür bietet damit wieder die ideale Gelegenheit, musikalische Interessen zu entdecken, Fra-gen zu klären und die Musikschule als lebendigen Ort der Be-gegnung kennenzulernen. Die Musikschule freut sich auf zahlrei-che Besucher*innen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In-formationen zur Musikschule gibt es im Internet unter https://musikschule.ludwigshafen.de/.

Quelle
Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 14:10

