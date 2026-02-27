Ludwigshafen – Lustige und flauschige Tiere zum Osterfest filzen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Etwas Besonderes und Selbstgemachtes aus farbiger Schafwolle können Kinder am Samstag, 14. März 2026, im Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim fertigen. Von 10.30 bis 12.30 Uhr lernen die Teilnehmer*innen ab sieben Jahre, wie sich zum Osterfest fröhliche Hasen, flauschige Hühner und bunte Eier filzen lassen. Referentin Nina Mack leitet die Kinder bei diesem Workshop fachkundig an. Treffpunkt für die Veranstaltung ist vor dem Haus der Naturpädagogik. Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks unter der Nummer 0621 504-3370 erforderlich. Die Kosten betragen 15 Euro pro Kind.

