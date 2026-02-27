Landau – Stark & selbstbewusst – Mädchenpower zum Weltfrauentag: Girls* Empowerment Day am Samstag, 7. März, im Haus der Jugend in Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Selbstbewusst auftreten, eigene Grenzen erkennen, kreativ werden und sich mit anderen austauschen: Beim Girls* Empowerment Day am Samstag, 7. März, dreht sich im Haus der Jugend in Landau alles um Stärke, Mut und Zusammenhalt. Von 14 bis 18 Uhr sind Mädchen und junge Frauen ab etwa zehn Jahren eingeladen, vorbeizukommen – ganz ohne Anmeldung. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Aktionswochen „Landau Fairändern“ der Gleichstellungsstelle der Stadt Landau statt und wird in Kooperation mit der städtischen Jugendförderung organisiert. „Das Haus der Jugend ist an diesem Tag ein offener Raum nur für Mädchen“, unterstreicht die städtische Gleichstellungsbeauftragte Laura Hess. „Sie können kommen und gehen, Angebote ausprobieren oder einfach mit den anderen Anwesenden ins Gespräch kommen. Wir möchten die Mädchen ermutigen, ihre Stärken zu entdecken, sich auszuprobieren und miteinander ins Gespräch zu kommen.“

Geplant sind Mini-Workshopeinheiten zur Selbstbehauptung, bei denen es um Körpersprache, das Erkennen und Setzen von Grenzen, klare Signale und das eigene Wohlgefühl geht. Wer kreativ sein möchte, gestaltet Buttons, Poster oder Armbänder mit empowernden Botschaften oder probiert sich beim Töpfern aus. Die „Gesprächsinsel“ bietet in lockerer Atmosphäre die Möglichkeit, über Themen wie Gleichberechtigung, Selbstbewusstsein und faire Chancen zu sprechen. Außerdem lädt eine „Female Role Models Wall“ dazu ein, inspirierende Frauen kennenzulernen – von bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Musik oder Gesellschaft bis hin zu eigenen Vorbildern, die ergänzt werden können. Zum Abschluss erhält jede Teilnehmerin ein kleines Geschenk mit einer stärkenden Botschaft.

Die Veranstaltungsreihe „Landau Fairändern“ möchte rund um den Internationalen Frauentag ein Zeichen für Geschlechtergerechtigkeit setzen, indem sie bestehende Ungleichheiten sichtbar macht, Möglichkeiten bieten, ins Gespräch zu kommen, und neue Impulse für ein faires Miteinander gibt. Das gesamte Programm ist online unter www.landau.de/fairaendern zu finden.

Bildunterschrift: Beim Girls* Empowerment Day am 7. März wird es eine „Female Role Models Wall“ geben mit Steckbriefen von inspirierenden Frauen.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 14:16