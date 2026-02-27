Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Wer rastet, der rostet!“, so lautet das Motto der Seniorenbeauftragten Jutta Ultes, Hainfeld, und von Katharina Rösch, Fachkraft Gemeindeschwester plus im Landkreis Südliche Weinstraße. Gemeinsam haben sie ein neues Bewegungsangebot für Senioren und Seniorinnen im Haus der Gemeinde Hainfeld auf die Beine gestellt. Es findet jeden ersten und dritten Freitag im Monat von 10.30 bis 11.30 Uhr statt. Die nächsten Termine sind am 6. März und am 20. März.

Mit gezielten Übungen im Stehen oder Sitzen sollen Beweglichkeit und Wohlbefinden verbessert werden. Auch geht es darum, Muskulatur zu erhalten, zu stärken und ganz ohne Leistungsdruck mit Freude aktiv zu bleiben.

Das Angebot ist kostenlos und unverbindlich. Einfach vorbeikommen und mitmachen ist die Devise.

Seniorenbeauftragte Jutta Ultes ist bei Fragen erreichbar unter der Telefonnummer 06323 948168.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 21:50