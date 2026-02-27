Hockenheim – Zusätzliche Öffnungszeiten im Bürgerbüro – Beantragung von Briefwahlunterlagen | Offener Samstag

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Bürgerbüro der Stadtverwaltung Hockenheim bietet neben den regulären Öffnungszeiten zusätzlich einmal im Monat einen weiteren Öffnungstermin am Samstag an, sodass auch die Bürgerinnen und Bürger ihre Termine im Rathaus erledigen können, bei denen es unter der Woche nicht klappt. Der nächste offene Samstag ist am 7. März 2026. Die Öffnungszeit an diesem Tag ist von 9 bis 12 Uhr. Termine werden ausschließlich nach vorheriger Anmeldung über unseren Online-Terminkalender oder via Telefon (06205 – 21 2500) vergeben.

Beantragung der Briefwahlunterlagen

Aufgrund der näher rückenden Landtagswahl bietet das Bürgerbüro der Stadtverwaltung Hockenheim zusätzliche Öffnungszeiten für die Beantragung der Briefwahlunterlagen an. Am Freitag, den 6. März 2026, ist das Bürgerbüro neben den üblichen Öffnungszeiten am Vormittag zusätzlich von 13:00 bis 15:00 Uhr geöffnet. Briefwahlunterlagen können bis zum Freitag vor der Wahl bis 15:00 Uhr beantragt werden. Zu diesen zusätzlichen Öffnungszeiten am Freitagnachmittag werden ausschließlich Anträge zur Briefwahl entgegengenommen. Anderweitige Anliegen können zu diesen Terminen nicht bearbeitet werden.

In bestimmten Ausnahmefällen können Wahlschein und Briefwahlunterlagen auch noch bis zum Wahltag am 8. März 2026 bis 15:00 Uhr beantragt werden. Hierzu zählt insbesondere eine nachgewiesene plötzlicher Erkrankung, durch die der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. Am offenen Samstag, den 7. März 2026, stehen die Mitarbeitenden des Bürgerbüros von 9:00 bis 12:00 Uhr unter anderem für Anträge zur Verfügung, die unter diese Ausnahmefälle fallen.

Quelle

Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 10:01