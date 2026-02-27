Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Kulturbüro Rheinland-Pfalz veranstaltet am Donnerstag, 26. März 2026, in Kooperation mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg ein ganztägiges Seminar „Webseite mit Konzept – Strategische Planung für Aufbau, Inhalte und Userführung“. Eine Webseite soll mehr als nur hübsch aussehen – sie soll die Nutzenden führen, Inhalte klar vermitteln und konkrete Ziele erreichen. In diesem praxisorientierten Seminar entwickeln die Teilnehmenden ein tragfähiges Webkonzept, das als direkte Grundlage für Text, Design und technische Umsetzung dient. Die Teilnehmenden analysieren Userbedürfnisse, definieren Inhalte und planen eine sinnvolle Struktur, die sich individuell anwenden lässt – ganz gleich, ob Relaunch oder neuer Auftritt. Das Seminar findet am 26. März 2026 von 10 bis 17 Uhr im Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum Dezernat#16, Emil-Maier-Straße 16, in Heidelberg statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 110 Euro. Anmeldeschluss ist am Montag, 16. März 2026.

Das Kulturbüro Rheinland-Pfalz unterstützt Kultur- und Kreativschaffende dabei, sich gezielt weiterzubilden und zu vernetzen. Die Angebote sind auf Kreative, Selbstständige, Gründerinnen und Gründer sowie Kleinunternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft zugeschnitten. In Kooperation mit der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft werden regelmäßig Seminare in Heidelberg angeboten.

Der Referent Hermann Mayer ist seit über neun Jahren als freier Designer und UX-Experte (UX steht für „User Experience“) tätig – mit Fokus auf Webdesign, Markenauftritte und visuelle Konzepte für Unternehmen, NGOs und öffentliche Einrichtungen.

Weitere Infos und Anmeldung zum Seminar gibt es online unter www.kulturseminare.de/seminars/129. Weitere Informationen zur Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg sind online erhältlich unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft.

Weitere Infos zum Referenten stehen zur Verfügung unter www.hermannmayer.eu.

