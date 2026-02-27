  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

27.02.2026, 22:26 Uhr

Heidelberg – Reihe „Natürlich Heidelberg“ im März

Chiemseherin river 5772002Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von geologischen Exkursionen und Wildkräuterführungen bis hin zu Mitmachaktionen in der Natur – die Veranstaltungen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ sind vielfältig. Die Stadt Heidelberg hat in Zusammenarbeit mit vielen Partnerinnen und Partnern wie dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Naturpark Neckartal-Odenwald Veranstaltungen zusammengestellt. Interessante Führungen, Exkursionen und Seminare stehen im März 2026 auf dem Programm:

• Samstag, 14. März 2026, 14 bis 15.30 Uhr, 7000 Jahre Heiligenberg
• Samstag, 14. März 2026, 14 bis 17 Uhr, Osterkörbchen flechten
• Sonntag, 15. März 2026, 14.30 bis 16.30 Uhr, Weitere Geschichten zu den historischen Denkmälern
• Donnerstag, 19. März 2026, 17.30 bis 19.30 Uhr, Wildkräuterspaziergang rund um den Bierhelderhof
• Samstag, 21. März 2026, 9.30 bis 13 Uhr, Nistkästen bauen und basteln am Alten Kohlhof
• Samstag, 21. März 2026, 14.30 bis 16.30 Uhr, Führung zum Trinkwasser aus dem Mühltal
• Sonntag, 22. März 2026, 10.45 bis 12.45 Uhr, Wild- & Heilkräuter im Frühling
• Sonntag, 22. März 2026, 13.30 bis 16 Uhr, Vitalstoffe und Heilkräuter am Heiligenberg
• Samstag, 28. März 2026, 10.45 bis 13.45 Uhr, Felsenmeer, Haarmützen und Wolfsbrunnen
• Dienstag, 31. März 2026, 17 bis 19 Uhr, Bergfriedhof Heidelberg: vogelkundliche Exkursion

Regelmäßige Veranstaltungen und Naturerlebnisgruppen

• Gesundheitswandern, (fast) immer dienstags von 9 bis 11.30 Uhr
• Heiteres Gesundheitswandern, (fast) immer sonntags von 10 bis 12.30 Uhr
• Die Waldläufer von Hendesse, immer dienstags von 15.15 bis 17.30 Uhr
• Die Waldspürnasen von Hendesse, immer donnerstags von 15.15 bis 17.30 Uhr
• Die Waldscouts, jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 16 bis 18.30 Uhr
• BUNDkinder, donnerstags (einmal im Monat) von 15 bis 18 Uhr

Online anmelden

Für alle Veranstaltungen, bei denen keine gesonderte Anmeldung notiert ist, ist die Anmeldung über das Online-Buchungsportal unter www.natuerlich.heidelberg.de möglich. Weitere Informationen rund um das Veranstaltungsprogramm gibt es im Buchungsbüro von „Natürlich Heidelberg“ der Stadt Heidelberg telefonisch unter 06221 58-28333 (montags und freitags von
8 bis 12 Uhr sowie von März bis Oktober zusätzlich mittwochs von 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an natuerlich@heidelbeg

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 22:26

