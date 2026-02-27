  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – Förderprogramm Kultur- und Kreativwirtschaft: Antragstellung noch bis 8. März möglich

Mrn news platzhalter logo 5Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg unterstützt die unternehmerische Entwicklung von Kreativschaffenden mit einem branchenspezifischen Förderprogramm. Einen Förderantrag können Akteurinnen und Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft stellen, die ihren Sitz in Heidelberg haben und primär erwerbswirtschaftlich orientiert sind. Gefördert werden Vorhaben, die den Zweck der (Erst-)Präsentation oder (Erst-)Darstellung des Unternehmens, der Vermarktung seiner Produkte oder der Erschließung neuer Zielgruppen verfolgen. Außerdem solche Maßnahmen, die den Kultur- und Kreativwirtschaftsstandort Heidelberg besonders bewerben oder als gemeinschaftliche Maßnahme mehrerer Unternehmen angelegt sind. Im Jahr 2026 stehen insgesamt 50.000 Euro zur Verfügung. Für die Antragstellung gibt es zwei Stichtage: 8. März 2026 und 6. September 2026.

Beratungsangebote

Während der Bewerbungszeit wurden digitale Beratungen zur Antragstellung angeboten. Letzter Beratungstermin vor dem Stichtag am 8. März ist der 4. März 2026 um 12 Uhr. Wer an diesem Termin teilnehmen möchten, meldet sich per E-Mail an kreativwirtschaft@heidelberg.de an. Der digitale Zugangslink wird dann zugeschickt.

Weitere Infos und Bewerbungsunterlagen finden sich online unter www.kreativwirtschaft.heidelberg.de > Förderprogramm 2026.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 22:01

