Heidelberg – Bürgerämter und Ausländerbehörde am Montag, 9. März, geschlossen

Mrn news platzhalter logo 5Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bürgerämter und die Ausländerbehörde der Stadt Heidelberg bleiben am Montag, 9. März 2026, wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Die Kfz-Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle sind wie gewohnt nach Terminvereinbarung zu erreichen. Termine im Bürgeramt Virtuell können ebenfalls online unter termin.heidelberg.de oder telefonisch unter 06221 58-13333 gebucht werden. In dringenden Notfällen sind die Bürgerämter unter der Telefonnummer 06221 58-20580 zu erreichen, die Ausländerbehörde ist wieder am Folgetag erreichbar.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 21:57

