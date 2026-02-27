Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bürgerämter und die Ausländerbehörde der Stadt Heidelberg bleiben am Montag, 9. März 2026, wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Die Kfz-Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle sind wie gewohnt nach Terminvereinbarung zu erreichen. Termine im Bürgeramt Virtuell können ebenfalls online unter termin.heidelberg.de oder telefonisch unter 06221 58-13333 gebucht werden. In dringenden Notfällen sind die Bürgerämter unter der Telefonnummer 06221 58-20580 zu erreichen, die Ausländerbehörde ist wieder am Folgetag erreichbar.

Quelle: Stadt Heidelberg

