Haßloch – Verkehrskontrollen im Sägmühlweg – Mehrere Verstöße festgestellt

Haßloch / landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Aufgrund einer Bürgerbeschwerde führte die Polizei am 26.02.2026 in der Zeit von 12:15 Uhr bis 13:25 Uhr Verkehrskontrollen im Sägmühlweg in 67454 Haßloch durch.

Hintergrund der Kontrollen ist eine geänderte Verkehrsführung: Der Sägmühlweg wurde zwischen den Straßen „Im Kaltenbach“ und „Burgweg“ zur Einbahnstraße umgewandelt. Eine Befahrung ist seither ausschließlich aus Richtung Burgweg zulässig.

Im Rahmen der Kontrolle wurden sieben Verkehrsverstöße festgestellt. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer befuhren die Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Das Befahren einer Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung kann nicht nur zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen, sondern im schlimmsten Fall auch Verkehrsunfälle verursachen.

Die Polizei bittet daher alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die geltenden Verkehrsregelungen zu beachten und die angepasste Verkehrsführung einzuhalten.

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 08:10