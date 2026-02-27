Edingen-Neckarhausen – Dachstuhlbrand – 500.000 Euro Sachschaden – 2 NACHTRAG

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem am Donnerstagmittag gegen 11:30 Uhr eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Brand geriet, konnten die Löscharbeiten der Feuerwehr gegen 16:30 Uhr beendet werden. Eine 57-jährige Anwohnerin zog sich leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Versorgung lehnte die Frau jedoch ab. Nach derzeitigem Stand der Brandermittlungen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Nachbargebäude verhindert werden. Für die Löscharbeiten mussten mehrere Dachziegel durch die Feuerwehr entfernt werden, wobei diese teilweise auf einen vor dem Anwesen geparkten VW fielen. Der hierdurch entstandene Sachschaden an dem Auto beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Dachgeschosswohnung ist aufgrund des Feuers nicht mehr bewohnbar. Durch den Einsatz von Löschwasser entstanden Wasserschäden in den darunterliegenden Wohnungen, weshalb diese ebenfalls nicht mehr bewohnbar sind. Die Bewohner konnten bei Angehörigen untergebracht werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Straße voll gesperrt werden. Während des Einsatzes wurde ein Feuerwehrmann durch eine heruntergefallene Rigips-Platte leicht verletzt. Nach der medizinischen Versorgung vor Ort konnte er im Anschluss daran wieder entlassen werden. Der Sachschaden an dem Gebäude wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Eine Brandursache lässt sich derzeit noch nicht ermitteln.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 13:45