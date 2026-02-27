Bensheim – Einbruch in Freizeitzentrum

Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – In der Nacht zum Donnerstag (26.02.) kam es zu einem Einbruch

in ein Freizeitzentrum in der Robert-Bosch-Straße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine Tür Zugang in das Gebäude und erbeuteten anschließend unter anderem Bargeld und Ersatzschlüssel.

Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer

06251/8468-0.

Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026, 08:08