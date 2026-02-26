SÜW – Neuer Schulleiter feierlich eingeführt – Dr. Christian Bayer führt Gymnasium Edenkoben

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Februar 2026 ist er der neue Schulleiter des Edenkobener Gymnasiums: Dr. Christian Bayer, der
unlängst bei einer Feierstunde offiziell eingeführt wurde.
Bayer kommt vom Karolinen-Gymnasium Frankenthal, wo er bereits neun Jahre lang in der Funktion als Schulleiter tätig war. Landrat Dietmar
Seefeldt sprach für den Landkreis als Schulträger ein Grußwort bei der Einführung von Dr. Christian
Bayer und hob hervor, dass mit Bayer ein erfahrener Schulleiter für die Spitze der Edenkobener Schule
gewonnen werden konnte.
Landrat Seefeldt sagte: „Wir hatten großes Glück mit dem bisherigen Schulleiter Philipp Jähne, und ich
gehe fest davon aus, dass wir abermals solch großes Glück hatten, als Herr Dr. Bayer sich entschieden
hat, die Leitung des Gymnasiums zu übernehmen.“ Besonders habe ihm an Bayers Eröffnungsrede
imponiert, so der Landrat im Nachhinein, dass der neue Schulleiter die Bedeutung der Medienbildung
und der Aufklärung über Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz herausgestellt habe.
„Diesen Aspekt halte ich ebenfalls für höchstrelevant. Denn gut ausgebildete Medienkompetenz ist heute
unverzichtbar. Sie befähigt unsere Kinder, Informationen kritisch zu prüfen, sicher zu kommunizieren
und verantwortungsvoll zu agieren – sowohl im Klassenraum als auch in der digitalen Gesellschaft.“
Viele Gäste und abwechslungsreiches Programm
Neben der Schulgemeinschaft nahmen auch der für die Schulen zuständige Kreisbeigeordnete Werner
Schreiner sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter aus der Kommunalpolitik persönlich an der
Feierstunde zur Einführung des neuen Schulleiters teil.
Bildunterschrift: Bei der Feierstunde von links: Kreisbeigeordneter Werner Schreiner, früherer
Schulleiter Philipp Jähne, Schulleiter Dr. Christian Bayer und Landrat Dietmar Seefeldt. Foto: KV SÜW
Quelle: KV Süd
Zuletzt aktualisiert am 26. Februar 2026, 20:21