SÜW – Neuer Schulleiter feierlich eingeführt – Dr. Christian Bayer führt Gymnasium Edenkoben



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Februar 2026 ist er der neue Schulleiter des Edenkobener Gymnasiums: Dr. Christian Bayer, der

unlängst bei einer Feierstunde offiziell eingeführt wurde.

Bayer kommt vom Karolinen-Gymnasium Frankenthal, wo er bereits neun Jahre lang in der Funktion als Schulleiter tätig war. Landrat Dietmar

Seefeldt sprach für den Landkreis als Schulträger ein Grußwort bei der Einführung von Dr. Christian

Bayer und hob hervor, dass mit Bayer ein erfahrener Schulleiter für die Spitze der Edenkobener Schule

gewonnen werden konnte.

Landrat Seefeldt sagte: „Wir hatten großes Glück mit dem bisherigen Schulleiter Philipp Jähne, und ich

gehe fest davon aus, dass wir abermals solch großes Glück hatten, als Herr Dr. Bayer sich entschieden

hat, die Leitung des Gymnasiums zu übernehmen.“ Besonders habe ihm an Bayers Eröffnungsrede

imponiert, so der Landrat im Nachhinein, dass der neue Schulleiter die Bedeutung der Medienbildung

und der Aufklärung über Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz herausgestellt habe.

„Diesen Aspekt halte ich ebenfalls für höchstrelevant. Denn gut ausgebildete Medienkompetenz ist heute

unverzichtbar. Sie befähigt unsere Kinder, Informationen kritisch zu prüfen, sicher zu kommunizieren

und verantwortungsvoll zu agieren – sowohl im Klassenraum als auch in der digitalen Gesellschaft.“

Viele Gäste und abwechslungsreiches Programm

Neben der Schulgemeinschaft nahmen auch der für die Schulen zuständige Kreisbeigeordnete Werner

Schreiner sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter aus der Kommunalpolitik persönlich an der

Feierstunde zur Einführung des neuen Schulleiters teil.

Bildunterschrift: Bei der Feierstunde von links: Kreisbeigeordneter Werner Schreiner, früherer

Schulleiter Philipp Jähne, Schulleiter Dr. Christian Bayer und Landrat Dietmar Seefeldt. Foto: KV SÜW

Quelle: KV Süd

Zuletzt aktualisiert am 26. Februar 2026, 20:21