Speyer/Worms/Mainz – SchUM-Artist in Residence 2026



Speyer/Worms/Mainz/Metropolregion Rhein-Neckar – Internationale Kunstschaffende und ihre Projektvorhaben in einer virtuellen Pressekonferenz

vorgestellt

Nach den erfolgreichen Stipendienjahren 2022 und 2024 haben die SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz

gemeinsam mit dem SchUM-Städte e. V. 2025 erneut internationale Kunstschaffende aufgerufen, sich mit der einzigartigen jüdischen

Tradition am Rhein auseinanderzusetzen. In einer vom SchUM-Städte e. V. geleiteten virtuellen Pressekonferenz stellten die drei

Gewinner:innen ihre Projekte erstmals der interessierten Öffentlichkeit vor.

Die drei Stipendiat:innen Roy Efrat, Atalya Laufer und Raphaël Fischer-Dieskau werden von Ende April bis Ende Mai

2026 jeweils in einer der drei SchUM-Städte leben und arbeiten.

„Die SchUM-Stätten zeugen von den fruchtbaren regionalen wie weltweiten Verbindungen zwischen der jüdischen und der

christlichen Welt und von einem künstlerischen Austausch. So finden sich z. B. in der Speyerer Mikwe und der Wormser Synagoge

Steinmetzarbeiten von den jeweiligen Dombauhütten vor Ort. Mit dem Projekt SchUM-Artists in Residence wollen wir die

Beziehungen zwischen den Kulturen erfahrbar machen und eine lebendige Verbindung dieser großen Vergangenheit und zu den

Kunstschaffenden der heutigen Zeit herstellen“, so Birgit Kita, SchUM-Städte e. V.



In Speyer wird der aus Israel stammende Video- und Augmented-Reality-Künstler bereits freudig erwartet. Roy Efrat promoviert

derzeit im Fach Medien- und Kulturwissenschaften an der Freien Universität Berlin. In seiner Kunst verbindet er Malerei,

Performance und digitale Medien, um Sichtbarkeit, Ritual und Transformation zu erforschen. Dabei setzte er sich in der Vergangenheit bereits mit kulturellem Erbe und queeren Perspektiven auseinander. Immersion: The Waters of Speyer ist ein

ortsspezifisches Projekt im Dialog mit der mittelalterlichen Mikwe im Speyerer Judenhof. Durch Malerei, Klang und eine Augmented-

Reality-Ebene möchte er die Mikwe als lebendige Umgebung aktivieren. Mit Bildern, Bewegung und Text entsteht so eine

besondere Erfahrung von Ritual, Vergangenheit und Gegenwart.

Prof. Dr. Regina Rose Stephan, Sprecherin der Jury, betont: „Roy Efrat hat uns durch die präzise Verknüpfung eines konkreten

historischen Schauplatzes mit zeitgenössischen Formen des digitalen Raums überzeugt. Seine Arbeit öffnet einen Dialog

zwischen der mittelalterlichen Mikwe in Speyer und heutigen Ritualpraktiken – ein sensibler Transfer, der Vergangenheit und

Gegenwart miteinander verschränkt“.

Die SchUM-Stadt Worms ist auf das künstlerische Projekt der in Israel geborenen und erfahrenen Künstlerin Atalya Laufer

gespannt. Nach ihrem Studium in New York und London hat auch sie Berlin zu ihrer neuen Heimat auserkoren. Mit Frauen in und aus

der Nische – und ringsherum wird sie die weibliche Präsenz und oftmals fehlenden Stimmen der Frauen in der Geschichte der

SchUM-Gemeinden untersuchen. Ausgangspunkt für ihr Projektvorhaben ist die Nische in der Frauenschul in Worms und

die damit verbundene Raschi-Legende – die Nische als symbolischer Ort von Schutz, Übergang und Weitergabe.

In zeichnerischen und collagierenden Arbeiten werden architektonische Spuren, historische Fragmente und spekulative

Imagination miteinander verknüpft, um Geschichte aus weiblicher Perspektive in SchUM erfahrbar zu machen. „Atalya Laufer

wiederum überzeugt durch ihre klare, ortsgebundene Perspektive, die die Rolle und Bedeutung von Jüdinnen sichtbar macht. Durch

das Aufgreifen der lokalen Wormser Raschi-Legende und die fokussierte Herangehensweise verspricht das Projekt ein

komplexes, vielschichtiges Ergebnis. Besonders hervorzuheben ist der bewusste Perspektivwechsel, der traditionelle

Geschichtserzählung erweitert und neu befragt“ erklärt Prof. Dr. Stephan.



Der Berliner Künstler Raphaël Fischer-Dieskau arbeitet an der Schnittstelle von Performance, Klang, Skulptur und Art-Science:

Seine Kunstinstallationen verweben religiöse Ikonografien, ökologische Narrative und technologische Systeme, um kollektive

Entfremdung und neue Formen von Aufmerksamkeit erfahrbar zu machen. Mit dem Einsatz von Transportkisten, als Sinnbild der

Diaspora und des Bewahrens von Erinnerung, möchte er einen Ort des Zuhörens, der Vergangenheit und Gegenwart im Klang

erschaffen: Liturgische Gesänge, Gebete und Kantor-Traditionen, die einst in SchUM alltäglich waren, bevor Pogrome und

Vertreibung sie zum Verstummen brachten.

Die geplante Installation reagiert dabei interaktiv auf die Besuchenden und verändert somit die Klangstruktur in Echtzeit, der Raum wird zum

Dialogpartner. „Raphaël Fischer-Dieskaus Ansatz besticht durch seine künstlerische Haltung zur jüdischen Geschichte in Mainz: Sie

wird nicht rekonstruiert, sondern hörbar gemacht. Die Klanginstallation reagiert unmittelbar auf die Besuchenden und

macht sie zu einem aktiven Teil des Werkes. Die polyvalente Metaphorik entfaltet dabei eine symbolische Dichte, die in ihrer

Komposition ebenso poetisch wie intellektuell fordernd ist“, so die Sprecherin der Jury, und resümiert abschließend: „Gemeinsam

repräsentieren diese drei Positionen einen vielfältigen, innovativen und verantwortungsvollen Umgang mit dem jüdischen Erbe und

der jüdischen Geschichte der SchUM-Gemeinden, den historischen Orten und der Erinnerung. Durch ihre Arbeiten erschließen sie sie

für unsere Gegenwart“.

Bildnachweise:

Atalya-Laufer © Hanna Wiedemann und Stiftung Brandenburger Tor

Roy Efrat © Adam Kalderon

Raphaël Fischer-Dieskau © privat

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 26. Februar 2026, 20:48