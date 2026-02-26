Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die vhs Speyer wartet im März mit vielen interessanten Veranstaltungen auf. Die folgende Übersicht stellt einige beispielhafte Höhepunkte des Programms im nächsten Monat vor.

Lachyoga – Lachen ist die beste Medizin

Einfach lachen – ohne Witz, ohne Anlass, aber mit großer Wirkung: Dieser Lachyoga-Kurs zeigt, wie wohltuend bewusstes Lachen für Körper und Geist ist. Denn der Körper unterscheidet nicht zwischen „echtem“ und absichtlich erzeugtem Lachen – die positiven Effekte bleiben dieselben. Durch Lachen werden Glückshormone ausgeschüttet, die Stimmung hebt sich und neue Energie entsteht. Kombiniert mit bewusster Atmung, meditativen Momenten sowie sanften Bewegungen und Tanz fördert Lachyoga Entspannung, Lebensfreude und innere Leichtigkeit. Der Kurs umfasst drei Terminen, jeweils von 16.30 bis 18 Uhr und beginnt am Montag, 9. März 2026. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Finanzielle Freiheit selbst gestalten: „Börsenführerschein“

In Zeiten von Nullzinsen und Inflation suchen immer mehr Menschen nach Wegen, ihr Erspartes sinnvoll und eigenständig anzulegen. Doch wie funktioniert der Wertpapiermarkt eigentlich? Um Licht ins Dunkel von DAX, ETFs und Co. zu bringen, bietet die vhs Speyer am Mittwoch, 11. März 2026 von 18 bis 21.30 Uhr, das Kompaktseminar „Börsenführerschein – Aktien & Co“ an. Das Seminar richtet sich ausdrücklich an Einsteigerinnen und Einsteiger, die eine bankenunabhängige Wissensbasis für ihre Vermögensbildung schaffen wollen. Unter der Leitung von Dozent Harald Drescher erfahren die Teilnehmenden, wie sie die Mechanismen der Börse verstehen und Risiken realistisch einschätzen können.

Lügen erkennen vor Gericht: Einblicke in Psychologie und Recht

Eine kleine Notlüge im Alltag ist meist harmlos – doch wie verhält es sich, wenn es im Gerichtssaal um die Wahrheit geht? Wenn Zeugenaussagen über Schicksale entscheiden, stellt sich die existenzielle Frage: Woran erkennt man, ob jemand lügt? Am Mittwoch, den 11. März 2026 um 19.30 Uhr, lädt die vhs Speyer zu einem spannenden Vortragsabend mit dem Titel „Wahrheit, Recht und Psychologie – wie erkenne ich die Lüge vor Gericht?“ ein. Referent des Abends ist der Strafrichter Dr. Alessandro Bellardita, der das Thema aus juristischer und psychologischer Sicht beleuchtet. Im Fokus steht dabei die Frage, ob es eine „Rezeptlösung“ für das Erkennen von Unwahrheiten gibt und welche Methoden die moderne Aussagenpsychologie bereitstellt.

ChatGPT – Texten und Suchen

Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt rasant – wer heute ihre Möglichkeiten versteht, gestaltet morgen aktiv mit. Dieses Seminar bietet einen umfassenden und praxisnahen Einstieg in die Nutzung der ChatGPT-Technologie und zeigt, wie sich KI gewinnbringend im beruflichen Alltag einsetzen lässt. Die Teilnehmenden erfahren am Samstag, den 14. März von 9 bis 15 Uhr, wie ChatGPT funktioniert, welche Potenziale die Technologie in unterschiedlichen Branchen bietet und wie sie für individuelle Anforderungen gezielt konfiguriert und angewendet werden kann. Anhand konkreter Beispiele und praktischer Übungen wird das Gelernte direkt erprobt und vertieft.

1.600 Kilometer Stille: Multimedia-Vortrag über den Jakobsweg durch Frankreich

Während die bekannten Pilgerpfade in Spanien oft überlaufen sind, bietet das französische Hinterland eine fast vergessene Einsamkeit und spirituelle Tiefe. Am Donnerstag, den 19. März 2026 um 19 Uhr, lädt die vhs Speyer zu einer besonderen Reise ein: In ihrem Multimedia-Vortrag „Der stille Jakobsweg“ berichtet Irene Busch von ihrer außergewöhnlichen Wanderung, die direkt vor ihrer Haustür in Trippstadt begann.

Über eine Distanz von 1.600 Kilometern pilgerte Irene Busch in mehreren Etappen bis zur französisch-spanischen Grenze. Dabei war sie teils alleine, teils in Begleitung unterwegs – immer mit der Kamera im Gepäck, um die stillen Momente und die unberührte Natur unseres Nachbarlandes festzuhalten. Ehrliche Einblicke in den Pilgeralltag: Der Abend in der Villa Ecarius ist weit mehr als eine reine Reisebeschreibung. Mit einer Mischung aus eindrucksvollen Videos, Fotos und persönlichen Erzählungen schildert Busch die Herausforderungen des Weges: Die Schönheit der Leere – Unbekannte Landschaften abseits der Massen, Herausforderungen – Die Tücken des mühsamen Pilgeralltags und die körperliche Belastung sowie der Fokus auf das Wesentliche – Die psychologische Erfahrung, sich auf das Nötigste zu beschränken und im Gehen zu sich selbst zu finden.

Im Anschluss an den Vortrag haben die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, in gemütlicher Runde mit der Referentin ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und sich Tipps für eigene Vorhaben zu holen.

Meditieren ist leicht – Onlineseminar für einen entspannten Einstieg

Meditation ist einfacher, als viele denken. Das Onlineseminar „Meditieren ist leicht“ am Samstag, den 21. März 2026 von 10.30 bis 13.30 Uhr richtet sich an alle, die Meditation kennenlernen und einen unkomplizierten Zugang zu mehr Ruhe und Achtsamkeit finden möchten. Das Seminar lädt mit abwechslungsreichen Achtsamkeitsübungen – in Bewegung, im Sitzen und im Liegen – dazu ein, Meditation ganz ohne Vorkenntnisse auszuprobieren und erste positive Erfahrungen für mehr Gelassenheit und innere Balance zu sammeln.

Vortrag „Weltmacht im Selbstbild: Chinas Perspektive verstehen“

China prägt das 21. Jahrhundert wie kaum ein zweites Land. Doch während im Westen oft über China gesprochen wird, stellt sich die Frage: Wie blickt die Volksrepublik eigentlich auf sich selbst und den Rest der Welt? Am Donnerstag, den 26. März 2026 um 19 Uhr, bietet die vhs Speyer mit dem Vortrag „Chinas Blick auf die Welt“ die Gelegenheit, die Hintergründe der chinesischen Geopolitik besser zu verstehen.

Referent Tim Meyries beleuchtet an diesem Abend die historischen, kulturellen und politischen Pfeiler, auf denen das chinesische Weltbild ruht. Dabei geht es explizit nicht um eine politische Bewertung, sondern um den Versuch eines Perspektivwechsels: Welche historischen Erfahrungen leiten das heutige Handeln? Warum tritt das Land heute mit einem so ausgeprägten neuen Selbstbewusstsein auf? Der Vortrag schlägt eine Brücke von der Geschichte zur aktuellen Außenpolitik und analysiert die Denkmuster, die für westliche Beobachter oft fremd wirken.

Die Veranstaltung lädt dazu ein, über unterschiedliche Sichtweisen auf die Weltordnung zu reflektieren und die Komplexität internationaler Beziehungen aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.

Helden. Retten. Leben. – In 90 Minuten fit für den Notfall

„Helden. Retten. Leben.“ vermittelt kompakt und praxisnah die wichtigsten Maßnahmen bei einem Herzstillstand. Ziel ist es, Ängste abzubauen und Menschen zu befähigen, im Ernstfall schnell und sicher zu handeln. Im Fokus der 90-minütigen Intensivschulung stehen das Erkennen eines Herzstillstands, die Durchführung der Wiederbelebung sowie der Einsatz eines automatisierten externen Defibrillators (AED). Sie ersetzt keinen Erste-Hilfe-Kurs, konzentriert sich jedoch gezielt auf die lebensrettenden Kernmaßnahmen. Der Kompaktkurs findet am Freitag, den 27. März 2026 von 17 bis 18.30 Uhr statt.

