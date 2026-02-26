Schifferstadt – „Mit Patrick Kunz im Landtag: Gespräche, Eindrücke und Politik hautnah“



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Über einen Aufruf im Schifferstadter Tagblatt hatte der

Landtagsabgeordnete der FREIEN WÄHLER, Patrick Kunz, interessierte Bürgerinnen und

Bürger aus Schifferstadt zu einem Besuch in den Landtag Rheinland-Pfalz eingeladen.

Am Samstag, den 21. Februar 2026, war es nun so weit. Eine engagierte Gruppe machte sich am

Morgen vom Vorplatz des Schifferstadter Hauptbahnhofs mit einem eigens gecharterten Bus

auf den Weg nach Mainz.

Bereits in der Vergangenheit hatte Patrick Kunz Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aus

dem Ehrenamt, in den Landtag eingeladen. Die große Resonanz auf diese Besuche nahm er

zum Anlass, das Angebot erneut auszuweiten und allen Interessierten die Chance zu geben,

ihn persönlich vor Ort zu besuchen.

Nach der Ankunft in Mainz begrüßte Kunz seine Gäste herzlich. Der offizielle Teil des

Programms begann mit einer Führung durch den Landtag, die vom Besucherdienst

übernommen wurde. Dabei erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spannende

Einblicke in die Abläufe des parlamentarischen Alltags sowie in die Geschichte des Hauses.

Im Anschluss stand eine ausführliche Gesprächsrunde mit dem Abgeordneten auf dem

Programm. Das Interesse an der politischen Arbeit war groß. Die Themen reichten von den

Ausschüssen, denen Kunz angehört, über seine persönlichen Beweggründe für das politische

Engagement bis hin zum Werdegang der FREIEN WÄHLER im rheinland-pfälzischen Landtag.

Auch praktische Fragen zum Arbeitsalltag eines Parlamentariers wurden gestellt. Einige Gäste

äußerten zudem den Wunsch, einen Blick in das Abgeordnetenhaus zu werfen.

Zur Stärkung kehrte die Gruppe am Mittag im griechischen Restaurant Delphi ein, wo in

angenehmer Atmosphäre weiter diskutiert und persönliche Eindrücke vertieft wurden. Gut

gestärkt nutzten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer danach die Gelegenheit, die Mainzer

Altstadt auf eigene Faust zu erkunden, oder um sich einen persönlichen Eindruck von den

Arbeitsräumen eines Abgeordneten zu verschaffen, bevor sich die Gruppe am Nachmittag

wieder vor dem Landtag traf, um gemeinsam die Heimreise nach Schifferstadt anzutreten.

Die Rückmeldungen der Gäste fielen durchweg positiv aus. Viele bedankten sich ausdrücklich

für die Einladung, die Organisation und die offenen Gespräche. Mit zahlreichen neuen

Eindrücken und angeregten Diskussionen im Gepäck endete ein informativer Tag, der allen

Beteiligten in bester Erinnerung bleiben dürfte.

Patrick Kunz zeigte sich erfreut über den gelungenen Tag: „Der direkte Austausch mit den

Bürgerinnen und Bürgern ist mir besonders wichtig. Politik lebt vom Gespräch und vom

gegenseitigen Verständnis. Es freut mich sehr, dass so viele die Gelegenheit genutzt haben,

einen Blick hinter die Kulissen des Landtags zu werfen.“

Quelle: FREIE WÄHLER

Zuletzt aktualisiert am 26. Februar 2026, 21:14