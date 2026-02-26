Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Team der Stadtbibliothek Mannheim zeigt und erklärt Technologie, Funktionen und Anwendungsgebiete des 3D-Drucks. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 4. März 2026, 17 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Anmeldung vorab per E-Mail unter stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder gerne auch telefonisch unter 0621- 293 8933 ist erforderlich. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 26. Februar 2026, 21:30