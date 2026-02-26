Landau – Gemeinsam gegen Sexismus



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ausstellung im Foyer der Agentur für Arbeit Landau

In der Agentur für Arbeit in Landau startet am 4. März eine Ausstellung, die

das Bündnis “Gemeinsam gegen Sexismus“ * zur Verfügung stellt. Sie ist im

Foyer der Arbeitsagentur in der Johannes-Kopp-Straße 2 während der Öffnungszeiten zu sehen.

Auf 12 großflächigen Plakaten informiert die Ausstellung anschaulich und

niedrigschwellig über das Thema Sexismus und bietet die Möglichkeiten, Wissen zu vertiefen

und das eigene Verhalten zu reflektieren.

Schwerpunkte der Ausstellung sind Alltagssexismus, Sexismus am Arbeits-

platz, im öffentlichen Raum sowie in Kultur und Medien.

Sie bietet den Besucherinnen und Besuchern darüber hinaus Tipps und wirksame Maßnahmen gegen Sexismus

und gibt Hinweise, wie man selbst Sexismus ganz konkret im Alltag entgegenwirken kann.

Durch QR-Codes auf den Ausstellungstafeln steht die Ausstellung auch als

Hörfassung zur Verfügung. Sie wird bis Ende März in der Agentur zu sehen

sein.

„Das Thema Sexismus begegnet uns in vielen Lebenslagen – nicht zuletzt

auch im Arbeitsleben. Mit der Ausstellung des Bündnisses „Gemeinsam gegen Sexismus“ möchten wir unsere Mitarbeitenden,

aber auch die Besucherinnen und Besucher in unserem Haus für dieses wichtige Thema sensibilisieren,“ so Michaela Frei, Vorsitzende der Geschäftsführung.

* Das Bündnis wird vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) gefördert und von der EAF Berlin gemeinsam

mit diesem durchgeführt.

Quelle: Agentur für Arbeit Landau

Zuletzt aktualisiert am 26. Februar 2026, 21:03