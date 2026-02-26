Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Stadtgebiet kommt es derzeit sowie in den kommenden Wochen zu mehreren verkehrlichen Einschränkungen. Einseitige Sperrung der L597 bis 28. Februar – Noch bis zum 28.02.2026 ist die Landesstraße L597 auf Höhe des Gewerbegebietes Hohe Straße einseitig gesperrt. Der Verkehr wird mittels Ampelschaltung geregelt. Grund für die Sperrung sind Erdarbeiten zur Modellierung von Erdwällen. Diese konnten aufgrund früherer Eigentumsverhältnisse bislang nicht umgesetzt werden. Nach dem Verkauf der Flächen an die Stadt Ladenburg ist die Herstellung nun möglich. Der Zeitpunkt wurde bewusst gewählt, da überschüssige Erdmassen aus dem Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann kostengünstig verwendet werden können.

Sperrung des Fuß- und Radwegs an der Unterführung Wallstadter Straße bis 13. März

Im Bereich der Brücke an der Wallstadter Straße ist auf der Friedhofsseite der Fuß- und Radweg derzeit gesperrt. Anlass ist eine Baugrunduntersuchung im Auftrag der Deutschen Bahn. Die Sperrung ist voraussichtlich bis zum 13.03.2026 vorgesehen.

Teilsperrung der Ilvesheimer Straße ab 27. Februar

Im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Neckarbrücke wird ab dem 27.02.2026 ein Teilbereich der Ilvesheimer Straße einseitig gesperrt. Der Verkehr wird auch hier durch eine Ampelanlage geregelt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende August 2026 andauern.

Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 26. Februar 2026, 21:00