Hockenheim – Die Stadtbibliothek im März

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuelle Termine und Veranstaltungen

Die Stadtbibliothek Hockenheim informiert über die aktuellen Termine. Denn auch im März 2026 finden wieder Veranstaltungen für Leseratten und Filmliebhaber jeden Alters statt.

Spielenachmittag für Senioren

Die Stadtbibliothek lädt in Kooperation mit dem Seniorenbüro herzlich zum Spielenachmittag für Seniorinnen und Senioren ein. Am Mittwoch, den 4. März ab 15.30 Uhr wird in der Zehntscheune gemeinsam gespielt, gelacht und geplaudert. Es stehen viele Spiele zur Auswahl bereit, wer möchte, kann auch gerne sein Lieblingsspiel mitbringen. Für das leibliche Wohl ist mit einer Tasse Kaffee gesorgt.

Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek Hockenheim

Am Samstag, den 7. März, um 10:30 Uhr zeigen die Vorlesepaten der Stadtbibliothek das Bilderbuchkino „Übermorgen vertragen wir uns“: „Bär freut sich so! Er trifft seinen besten Freund Biber am See! Doch dann sagt Biber etwas, das Bär gar nicht gefällt. Seit wann ist Biber denn so fies? Dabei hat Biber es gar nicht so gemeint und versteht nicht, warum Bär sauer ist. Grummelnd gehen beide davon. Sollte sich Bär entschuldigen?“ Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Kamishibai-Vorlesen

Am Samstag, den 14. März, um 10:30 Uhr erwartet alle kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer ein spannendes Kamishibai-Erlebnis in der Stadtbibliothek Hockenheim. Die Vorlesepaten der Bibliothek lesen die Geschichte „Das kleine Wir“ vor: „Emma und Ben sind allerbeste Freund*innen. Sie verstehen sich super und machen alles zusammen. Aber eines Tages geht den beiden ihr WIR-Gefühl verloren. Emma und Ben haben sich nämlich ganz doll gestritten und viel zu oft „ICH!“ gesagt! Ihr WIR ist sehr scheu und hat sich deswegen gut versteckt. Emma und Ben vermissen ihr WIR, denn ohne ihr WIR macht gar nichts Spaß.“ Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Zehntscheunenkino – Überraschungsfilm für Erwachsene

Am Donnerstag, den 19. März, findet das Zehntscheunenkino für Erwachsene statt. Dieses Mal mit dem Spezialmotto „Liebe“ in gemütlicher Atmosphäre – mit Popcorn und Getränken. Die kostenlosen Kinokarten können drei Wochen vor der Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden. Beginn: 19:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr.

Autokino für Kinder: Ein spannendes Abenteuer in der Bibliothek!

Am Samstag, den 21. März, um 10:30 und 11:30 Uhr verwandelt sich die Bibliothek in ein aufregendes „Autokino“ für die Kleinsten. Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren sind eingeladen, mit ihrem Rutschauto, Dreirad oder Laufrad in Begleitung eines Elternteils an dieser besonderen Veranstaltung teilzunehmen. Die Veranstaltung ist kostenlos und das Onilo-Bilderbuch dauert etwa 20 Minuten. Die Teilnahme ist nur mit einer Anmeldung möglich.

Buchtreff für Lesebegeisterte

Am Donnerstag, den 26. März, um 17:30 Uhr findet der monatliche Buchtreff in der Leseecke im 1. OG der Stadtbibliothek Hockenheim statt. Lesebegeisterte treffen sich, um sich über Bücher auszutauschen, die ihnen besonders gefallen haben. Es ist eine gute Gelegenheit, neue Leseempfehlungen zu bekommen und Gleichgesinnte zu treffen.

Ein Bilderbuch zum Mitfiebern

Am Samstag, den 28. März, um 10:30 Uhr lesen unsere Vorlesepaten das Bilderbuch „Kurti, das Schlossgespenst“ vor: „Er liebt die Stille und versteckt sich lieber in seiner gemütlichen Truhe, als die Besucher von Schloss Gruselstein zu erschrecken. Doch eines Tages passiert etwas ganz und gar Unglaubliches, und Kurti entdeckt im Schlosswald einen Ort, an dem er endlich ganz er selbst sein darf.“

Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Quiz-Abend

Aufgrund des großen Erfolges der Veranstaltungen im vergangenen Jahr findet in der Stadtbibliothek am Samstag, den 28. März, um 19 Uhr erneut ein Quiz-Abend statt. Wer beantwortet die meisten Fragen korrekt und sichert seinem Team den Sieg? Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Anmeldung unter stadtbibliothek@hockenheim.de oder 06205/21-2451 oder -2452.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 26. Februar 2026, 21:18