Heidelberg – Neugestaltung Dossenheimer Landstraße: Gleisarbeiten in vollem Gange / Restarbeiten im südlichen Abschnitt



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – uf der Dossenheimer Landstraße entstehen 300 Meter neue Gleise im nördlichen Abschnitt. Im südlichen Abschnitt müssen ab Anfang März nochmals Teile des Gehwegs im südlichen Abschnitt geöffnet werden.

Auf der Westseite der Dossenheimer Landstraße werden die letzten Meter neue Gleise gebaut. Aktuell werden die ersten 150 Meter neues Gleis betoniert, danach folgen die Betonnage des nächsten Gleisabschnitts und die Erstellung der Tragschichten. Im Anschluss nimmt die barrierefreie Haltestelle Burgstraße langsam Form an. Ab Mitte April folgt die nächste Umbauphase mit Ersatzverkehr und Arbeiten im Dreischichtbetrieb.

Restarbeiten im südlichen Abschnitt

Im Bereich der Gehwege im südlichen Abschnitt laufen noch Tiefbau- und Kabelzugarbeiten bis Ende März, die Sperrungen von einzelnen Zufahrten notwendig machen. Der Grund dafür ist, dass das Einziehen neuer Stromkabel nicht über die vorhandenen Leerrohre möglich ist. Daher müssen nun zusätzliche Leerrohre verlegt werden. Auf die Gesamtbauzeit der Maßnahme haben die Arbeiten keinen Einfluss.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dossenheimer-landstrasse.de.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 26. Februar 2026, 21:21