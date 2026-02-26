Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für die Landtagswahl am Sonntag, 8. März 2026, gibt es in Heidelberg insgesamt 91 Wahlbezirke, die in 27 öffentlichen Gebäuden untergebracht sind. Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger können grundsätzlich nur im Wahlraum desjenigen Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. Der Wahlraum ist auf der Wahlbenachrichtigung angegeben, die alle Wahlberechtigten spätestens am 15. Februar erhalten haben sollten.

Wer noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, sollte sich schnellstmöglich bei der Wahldienststelle melden: wahldienststelle@heidelberg.de, 06221 58 42220. Wer in einem anderen Wahllokal wählen möchte, benötigt einen Wahlschein. Dieser kann formlos in jedem Bürgeramt beantragt werden.

Die meisten Wahllokale sind barrierefrei / baubedingte Änderung bei der Volkshochschule

Die meisten Wahllokale sind für Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität gut zugänglich. Sie können ohne besondere Schwierigkeiten und ohne fremde Hilfe genutzt werden. Das Amt für Bürgerdienste und Zuwanderung weist darauf hin, dass sich die Wahlräume in der Heiligenbergschule in der Turnhalle befinden. Diese ist direkt über die Berliner Straße erreichbar. Im Gegensatz zur jüngsten Bundestagswahl sind in Ziegelhausen die Steinbachhalle und in Rohrbach die Eichendorffhalle wieder als Wahllokale eingerichtet. Die Wahlräume in der Volkshochschule sind bei der Landtagswahl aufgrund von Bauarbeiten leider nicht rollstuhlgerecht zugänglich.

Grundsätzlich kann jeder, der in einem anderen (rollstuhlgerechten) Wahlraum wählen möchte, ohne dort wahlberechtigt zu sein, vorher einen Wahlschein beantragen. Wahlscheine für die Landtagswahl 2026 können bei den Bürgerämtern der Stadt Heidelberg zu den individuellen Öffnungszeiten beantragt werden. Die Antragsfrist endet am Freitag, 6. März 2026. Die Wahldienststelle beim Amt für Bürgerdienste und Zuwanderung, Poststraße 50, hat an diesem Tag bis 15 Uhr geöffnet.

Die Wahlgebäude im Stadtgebiet Heidelberg:

Rollstuhlgerecht:

• Albert-Schweitzer-Schule, Schwanenweg 3

• Bunsen-Gymnasium (Aufzug mit Bedienpersonal), Humboldtstraße 23

• Bürgeramt Handschuhsheim, Dossenheimer Landstr. 13

• Bürgeramt Neuenheim, Rahmengasse 21

• Bürgerbegegnungsstätte Ziegelhausen/Peterstal, Wilhelmsfelder Straße 107

• Chapel Südstadt, Rheinstraße 12/4

• Eichendorffhalle, Heidelberger Staße. 50-52

• Fröbelschule, Sporthalle, Mannheimer Straße 217 (Eingang Wundtstraße)

• Geschwister-Scholl-Schule, Königsberger Str. 2

• Grundschule Bahnstadt, Gadamerplatz 3

• Grundschule Emmertsgrund, Forum 1

• Heiligenbergschule, Turnhalle, Berliner Straße 100

• Hölderlin-Gymnasium, Plöck 40/42

• Internationale Gesamtschule Heidelberg, Baden-Badener Straße 14

• Johannes-Gutenberg-Schule, Pausenhalle, Wieblinger Weg 24/7

• Kurpfalzschule (Aufzug mit Bedienpersonal), Schäfergasse 18

• Schlierbach Grundschule, Sporthalle, (Aufzug mit Bedienpersonal), Schlierbacher Landstraße 23 Rathaus, Marktplatz 10

• Steinbachhalle, Am Fürstenweiher 40

• Tiefburgschule, Pausenhalle, Kriegsstraße 14

• Tiefburgschule, Turnhalle (Aufzug mit Bedienpersonal), An der Tiefburg

• Willy-Hellpach-Schule, Römerstraße 77

nicht rollstuhlgerecht

• Johannes-Kepler-Realschule, Mönchhofstraße 24

• Landhausschule, Landhausstraße 20

• Neckarschule, Peterstaler Straße 15

• Volkshochschule Heidelberg, Bergheimer Straße 76

• Waldparkschule, Am Waldrand 21

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 26. Februar 2026, 21:36